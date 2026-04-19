Начало на изборния ден в Пловдив

Стартира изборният ден в Пловдив, където секциите отвориха врати точно в 7:00 часа.

В 13-та секция в училище "Пейо Яворов всичко е готово - от информационните материали, през избирателните списъци, хартиените бюлетини, урната и машината за гласуване, която вече се привежда в работен режим.

На тези избори няма тъмни стаички, а само дискретни паравани, които гарантират тайната на вота. Тази секция, както и още 12, се върнаха на обичайното си място на бул. "България" № 136. Заради ремонт на сградата на училището на предходните парламентарни избори през 2024 година, те бяха разпръснати в други учебни заведения.

5776 младежи имат право за първи път да гласуват на парламентарни избори, а над 303 000 са избирателите в Пловдив, 288 хиляди са в областта. От всичките 546 секции, в 106 ще се гласува само на хартия. В охраната на изборния процес участват над 1400 служители на реда. В Пловдивско са командировани и допълнителни сили на "Гранична полиция", които могат да използват и дронове за наблюдение и установяване на изборни нарушения.

