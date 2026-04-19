Вотът в Хасково: Недостиг на бюлетини и проблеми с машините на места

В Хасково, в късния следобед съобщиха за недостиг на бюлетини в региона. Първи допълнителни 200 бюлетини поискаха от секция в град Любимец. Наша проверка по места обаче показа, че има и други комисии, в които хартиените бюлетини бяха на изчерпване. Ангажираните в изборния процес обясниха това с по-голямата избирателна активност, но и с проблеми с машините за гласуване. Поне 20 устройства от общо над 340 излизаха периодично от изправност и ту спираха работа, ту проработваха. Още в сутрешните часове в 4 секции бе преустановено напълно машинното гласове, а до преди 2 часа се чакаха решенията за други 5.

В районната избирателна комисия в Хасково бяха изненадани, че получават сигнали за дефицит на бюлетини.

Десислава Филипова, зам.-председател на РИК – Хасково: "Имаме недостиг на хартиени бюлетини, това касае само определени секции, където са приключили, свършили хартиените и имаме искане за нови... Комплексно е - както и по-голямата активност, така и проблемите с машините поражда необходимостта от по-голям брой хартиени бюлетини."

В ранния следобед в секция 101 в Хасково установиха, че хартиените бюлетини са на свършване.

Алтан Шевки, член на изборна комисия в Хасково: "Ние сме голяма секция и ще се наложи да поръчаме още бюлетини. Има много хора, които имат желание да гласуват и ще се наложи да поръчаме още."

В секцията обаче имаха и друг проблем – наработеща машина още от ранни зори, а много желаещи да гласуват тъкмо с електронно устройство.

Даниела Боева, експерт, който поддържа машините: "Още самото начало на изборния ден машината късаше и не пускаше цяла бюлетина, многократно се опитахме да отстраним проблема. Както се вижда е гласувано, но на всяка втора разписка, на третата дава такъв отрязък. И се наложи да я спре по желание на изборната комисия, защото ...забавяхме изборният процес по този начин." Лидия Динова, председател на 101 СИК - Хасково: "Искат хората да гласуват на машина но като кажем че е развалена и не можем да извадим хубава бюлетина няма смисъл да работим."

В 48 секция в това училище машината на няколко пъти отпечатваше празни разписки, но мнозина успяха да гласуват.

"Предпочитам машинният вот, защото според мен е по-малка вероятността от нещо да се случи неособено приятно."

В квартал "Република" нямаше никакъв интерес към възможността за машинен вот. Там цял ден имаше опашки от желаещи да гласуват, но с хартия.

"Книжка дадоха. Аз каквото видях, даже очите не виждат, чертаех, ама какво чертаех."

В секциите в това училище бе извършена полицейска проверка след сигнали, че е указвано на хора как да гласуват и са раздавани агитационни материали.