Напрежение и ниска активност в Буковлък при засилен полицейски контрол

С напрежение и празни секции започна изборния ден в Буковлък. Селото е под засилен надзор заради нарушения от предишни вотове.

По улиците в Буковлък, днес за избори не се говори. Хората избягват темата с думите, че "който много говори, после има проблеми". За някои засиленото полицейско присъствие в селото е гаранция за честен вот и ред. Други са готови с обяснение, без притеснения, че става дума за незаконна дейност.

Хасан Асан: "Сводник съм, имам четири момичета, имам 20 000 евро в чантата. Искаш ли да ти ги покажа? Да дойдат вкъщи, да си вземат ако искат. Те ще мислят, че ще ги раздавам, аз взимам, аз не давам. Ще е пълно с полиция сигурно няма да гласувам."

При полицейска акция преди вота в Буковлък бяха иззети над 55 000 евро от шест адреса, както и списъци с имена и записани суми срещу тях. Кметът Георги Божинов има обяснение за ситуацията.

Георги Божинов, кмет на село Буковлък: "Той е строител, хора работят по строежите и са им давали капаро. Те си имат и бележки. Един покрив струва 10 000 - 15 000 евро. На три-четири като вземеш то се събира. Хората са уплашени."

В най-рисковата 215 секция в Буковлък имаше опит на един от членовете на СИК да дава указания на чужд език на избиратели за коя партия да гласуват. Последва скандал и намеса на полицията.



Именно в тази секция на миналия вот бяха открити 106 фалшиви хартиени бюлетини попълнени от един човек за определена партия.