Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Чете се за: 01:52 мин.
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
Андрей Гюров: Свободните хора и техният глас са по-силни...
Чете се за: 00:52 мин.
ЦИК: Избирателната активност в страната към 11:00 часа е...
Чете се за: 02:37 мин.
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно...
Чете се за: 03:07 мин.
Председателят и секретарят на РИК – Благоевград...
Чете се за: 01:07 мин.
ЦИК: Изборният ден във всички секции е започнал нормално
Чете се за: 01:45 мин.
ЦИК: Всички секции са открити, няма информация за...
Чете се за: 01:37 мин.
България гласува: Избираме новите 240 депутати в 52-рото...
Чете се за: 01:32 мин.

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Напрежение и ниска активност в Буковлък при засилен полицейски контрол

С напрежение и празни секции започна изборния ден в Буковлък. Селото е под засилен надзор заради нарушения от предишни вотове.

По улиците в Буковлък, днес за избори не се говори. Хората избягват темата с думите, че "който много говори, после има проблеми". За някои засиленото полицейско присъствие в селото е гаранция за честен вот и ред. Други са готови с обяснение, без притеснения, че става дума за незаконна дейност.

Хасан Асан: "Сводник съм, имам четири момичета, имам 20 000 евро в чантата. Искаш ли да ти ги покажа? Да дойдат вкъщи, да си вземат ако искат. Те ще мислят, че ще ги раздавам, аз взимам, аз не давам. Ще е пълно с полиция сигурно няма да гласувам."

При полицейска акция преди вота в Буковлък бяха иззети над 55 000 евро от шест адреса, както и списъци с имена и записани суми срещу тях. Кметът Георги Божинов има обяснение за ситуацията.

Георги Божинов, кмет на село Буковлък: "Той е строител, хора работят по строежите и са им давали капаро. Те си имат и бележки. Един покрив струва 10 000 - 15 000 евро. На три-четири като вземеш то се събира. Хората са уплашени."

В най-рисковата 215 секция в Буковлък имаше опит на един от членовете на СИК да дава указания на чужд език на избиратели за коя партия да гласуват. Последва скандал и намеса на полицията.

Именно в тази секция на миналия вот бяха открити 106 фалшиви хартиени бюлетини попълнени от един човек за определена партия.

Водещи новини

Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Близо 35% избирателна активност отчитат от ЦИК към 16.00 ч.
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
НА ЖИВО: В очакване на резултатите: Гледайте специалното изборно студио "Нощта на избора" НА ЖИВО: В очакване на резултатите: Гледайте специалното изборно студио "Нощта на избора"
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Трима души са задържани в Монтанско и Кърджалийско - пускали бюлетини от името на други граждани Трима души са задържани в Монтанско и Кърджалийско - пускали бюлетини от името на други граждани
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив Сигнал за свършили бюлетини в две болнични секции в Пловдив
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
С дълги опашки, но без високо напрежение преминава вотът в Турция
Чете се за: 04:00 мин.
Балкани
Илияна Йотова: Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Автобус аварира в тунел "Траянови врата", пътниците са...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Близо 400 членове на СИК бяха сменени в последния момент в...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
