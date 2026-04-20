ИЗВЪНРЕДНО
ЦИК с междинни резултати: Кои партии влизат в парламента?
В развитие

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

В Бургас приключиха с въвеждането на данните в изчислителния център на РИК още в 6.00 часа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
От общо 150 000 гласа са отчетени едва 2 000 като недействителни

В Бургас приключиха с въвеждането на данните в изчислителния център на РИК още в 6.00 часа
Нощта в Бургас премина относително спокойно. Още в 6.00 часа приключи въвеждането на данните в изчислителния център на РИК. От общо 150 000 гласа са отчетени едва 2 000 като недействителни, каза председателят на РИК - Бургас Фани Семерджиева.

Фани Семерджиева, председател на РИК - Бургас: "Проблемите, които имахме при опаковането на материалите, които трябва да предадат, попадат в така наречения бял чувал, който се пломбира. Респективно, за да извадим документите, които ни трябват на нас, трябваше да съберем комисиите в пълен състав. Това създаде известни проблеми при част от комисиите, но реагирахме бързо. Впечатление прави, че този път голяма част от протоколите бяха много добре попълнени, без грешки в контролите. Дали е от стимула от 15 евро за правилен протокол или просто са си направили труда да си проверят в електронната платформа, не знам, но имаше доста правилни протоколи."

Като положителна тенденция на тези избори беше отчетено по-малкото грешни в протоколите, въпреки че комисиите са ги предали по-късно от обичайното.

Фани Семерджиева, председател на РИК - Бургас: "Комисиите за първа година толкова късно пристигнаха при нас. Спочнаха след 10.30 да идват, въпреки, че изборният ден е приключил в 8.00. Ние при обученията им казваме изрично да работят на черновите на протоколите, след което много да внимават как приписват. Имаше грешки, разбира се. И след това, като са готови с черновите да се направят проверка на протоколите, вероятно са се постарали в тази връзка, но пък за сметка на това, тук приключихме по-бързо, когато са с правилни протоколи."

По повод "изчезналите" членове на СИК, Семерджиева обясни, че такива има на всички избори. Стратегията, предприета от изборната администрация е да не се заплаща възнаграждението не само за деня на вота.

Фани Семерджиева, председател на РИК - Бургас: "По отношение на тази този опит да се отвори кутията с разписките, ние с колегата Георги Михов, секретар на комисията, посетихме на място. Благодарение на бързата реакция на другите членове на комисията, кутията не е била отворена, просто са били разлепени лепенките, с които е залепена. С този член на секционната комисия ще се разправим малко по-късно. Ще му бъде съставен акт за административно нарушение."

#въвеждане на резултати #предаване протоколи #Бургас

