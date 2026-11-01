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В МВР са получени 461 сигнала, изборният ден протича нормално

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Гласуване, балотаж
Снимка: БТА
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В МВР са получени 461 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите към 14.30 часа. Според ведомството, изборният ден протича нормално. Най-много са получените сигнали в Бургас – 99, Враца – 70 и Стара Загора – 46.

От всички сигнали 318 са за купуване на гласове, 49 – за неправомерна агитация, 1 – за корпоративен вот и 93 – за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са 10 наказателни производства, от тях 6 са разследвани по общия ред и 4 са бързи производства.

Съставени са 1872 предупредителни протокола, като най-много са в СДВР – 438, Пловдив – 276 и Пазарджик – 226.

На територията на цялата страна са проведени общо 352 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите. Задържани са 10 лица. Оказани са 12 съдействия на РИК/СИК.

#461 сигнала #сигнали към 14.30 часа #МВР

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