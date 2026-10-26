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ЦИК при обработени 95.29% СИК протоколи: Йотова и Гюров...
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В Смолян Йотова и Вълчев водят убедително при 85% обработени протоколи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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смолян йотова вълчев водят убедително обработени протоколи
Снимка: БНТ
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При 85% обработени протоколи в РИК – Смолян кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев води убедително. За тях са гласували 8274 избиратели, или малко над 47%. След тях се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 20,39 на сто от гласовете. На трето място се нарежда кандидат-президентската двойка на „Възраждане“ – Костадин Костадинов и Петър Волгин, с 1858 гласа, или 10,59 на сто.

Малко над 3% от гласовете печелят двойките Радостин Василев – Красимир Манов и Иван Христанов – Стоянка Черкезова. Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева имат 430 гласа, или малко над 2%.

#обработени протоколи #президентски избори #Смолян

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