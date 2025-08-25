БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
A+ A-
Чете се за: 01:37 мин.
Запази

Какви са причините?

В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти повече територии
Снимка: Стоян Станчев
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Близо три пъти повече горски и полски територии са обхванали пожарите в Югозападна България този летен сезон в сравнение с предишната 2024 година. Това показват данните на пожарната. Какви са причините да се увеличи драстично тази негативна статистика?

"Особено големият пожар над Илинденци засегна над 45 000 декара. Като основна причина за произшествията за пожарите е бурното разпространение, благодарение на силния вятър, който беше дни наред и достигаше до 70км/ч. Може би и това е причината за толкова бурното разпространяващи се пожари на територията на нашата област, а и в страната", това каза в "Денят започва" комисар Валентин Василев - директор на РДПБЗН - Благоевград.

Високите температури са още един фактор, който влияе върху бурното разпространение на пожарите, както и сушата. Индексът за пожароопасност в Благоевргадска област седмици наред е бил висок, посочи комисар Василев.

Допълни, че обходите в района на Илинденци продължават, тъй като освен там има и други произшествия в района на Сандански, Кресна, Струмяни и Петрич.

Извършват се огледи с дрон за евентуални признаци за горене.

Вижте повече в прякото включване на Али Мисанков

#пожарите в страната

Водещи новини

"Вода газим, жадни ходим": Плевен на протест - докога?
"Вода газим, жадни ходим": Плевен на протест - докога?
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
СОС се събира на извънредно заседание СОС се събира на извънредно заседание
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Близки на изчезнали по време на войната украинци се събраха на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Загинали и ранени при израелска атака срещу столицата на Йемен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Валежи и гръмотевици днес, затопляне и слънчево време през новата...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
В сравнение с 2024 година: Пожарите в страната изпепелиха три пъти...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ