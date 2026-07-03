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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Варненски съд наложи мярка “подписка” на бившия главен архитект на кметство “Приморски”

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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Варненският районен съд наложи мярка “подписка” на бившия главен архитект на кметство “Приморски” Валентин Койчев.

Той е обвинен за издаване на удостоверения за търпимост на строеж с неверни обстоятелства, че в три поземлени имота в местността “Баба Алино” преди 31 март 2001 година са изградени 20 жилищни сгради с различна площ. Койчев отказа коментар. Ако бъде признат за виновен, го грози затвор до 5 години.

#бивш главен архитект #Приморски #"Баба Алино" #мярка подписка

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