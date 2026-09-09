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АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Варненският административен съд прекрати делото срещу задължителното предписание за спиране на тока в Баба Алино

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: БТА
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Варненският административен съд прекрати делото по жалбата на „Форест клуб Варна“ ООД срещу задължително предписание на „Електроразпределение Север“ АД за спиране на тока към няколко постройки в местността Баба Алино, съобщиха от съда. Разпореждането на енергийното дружество е издадено на 17 август 2026 г., на основание заповед на кмета на общината.

Съдът приема жалбата срещу задължителното предписание за недопустима, тъй като „Електроразпределение Север“ АД е търговска фирма, а не държавен орган. Нейното разпореждане има частноправен характер и евентуални спорове с потребители трябва да се решават по реда на Гражданския процесуален кодекс. Тъй като предписанието е изцяло изпълнено, за дружеството-жалбоподател липсва и правен интерес от воденето на административно дело.

Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 7-дневен срок.

Междувременно Варненският съд е насрочил ново заседание по делото, образувано по жалбата срещу заповедта на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър за временно отстраняване от работа на началника на службата във Варна. Позицията на жалбоподателя е, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като в нея липсват посочени конкретни фактически основания и мотиви. В рамките на делото са депозирани допълнителни доказателства от Агенцията и съдът дава възможност на жалбоподателя да изрази становище по тях.

#задължително предписание #Варненски административен съд #случаят "Баба Алино" #спиране на тока #дело

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