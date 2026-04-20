Във Видин предаването и обработката на изборните книжа премина без сериозни нарушения

Предаването и обработката на изборните книжа в област Видин премина нормално, без сериозни нарушения. Секциите в областта са общо 255 секциите.

Павел Петков, председател на РИК - Видин: "Нощта премина, бих казал, съвсем спокойно. Преди около 10 минути тръгна последната секционна избирателна комисия, която предаде своите протоколи в РИК-Видин и вече преминаваме към укомплектоване на книжата и материалите."

Основна причина за грешките в изборните книжа се обясняват със стремежа на комисиите по-бързо да ги предадат, допълни Петков.

Павел Петков, председател на РИК - Видин: "Самия изборен ден премина изключително спокойно. Жалби имаше, но РИК-Видин не установи нарушения на Изборния кодекс."

При 87% обработени протоколи, безспорен лидер с над 13 000 гласа или 43% е "Прогресивна България". Втора сила - ГЕРБ - СДС с близо 16 на сто. На трето място ПП-ДБ с малко над 10%. ДПС е с 8.9 на сто.

