Случаят „Ива Михайлова“: София и Скопие с готовност за медицински консилиум

Случаят с Ива Михайлова е хуманитарен и трябва да бъде разрешен възможно най-скоро, за да бъде гарантирано здравето ѝ. Това заяви Велислава Петрова на пресконференция след Международната министерска конференция за Коридор 8 в София, като посочи, че информацията за готовността на Република Северна Македония да бъде проведен медицински консилиум с участието и на български лекари е важна стъпка към решаването на случая.

БНТ първа повдигна темата с пострадалото в катастрофа момиче с българско гражданство, което до момента не може да напуска родния си град за лечение заради съдебна забрана.

Велислава Петрова, министър на външните работи: "Отново по случая с Ива Михайлова – все още не сме имали възможност да разговаряме, тъй като не сме имали пряка среща. Там става въпрос за хуманитарен случай и това е важно да бъде отбелязано. Ние активно поставихме въпроса за необходимостта случаят да бъде разрешен възможно най-скоро, така че да бъде гарантирано здравето на Ива. В този контекст получената по дипломатически канал информация от Република Северна Македония за готовността да бъде проведен медицински консилиум, в който да бъдат включени и български лекари, е важна стъпка. Надявам се това да може да бъде изпълнено съвсем скоро."

Република Северна Македония е готова да допусне български медицински специалисти, които да се запознаят със здравословното състояние и лечението на Ива Михайлова, потвурди и външният министър на Северна Македония Тимчо Муцунски, като подчерта, че изпълнителната власт не може да се намесва в съдебното производство срещу нея.

Тимчо Муцунски, министър на външните работи на Република Северна Македония: "Когато става въпрос за случая с Ива Михайлова, има два аспекта, които трябва да разграничим. Първият е свързан със съдебното производство по повдигнатото обвинение. Искам да подчертая, че като страна - кандидат за членство в Европейския съюз, когато имате система, основана на върховенството на закона и установена система на добро управление, не е ролята на изпълнителната власт да се намесва в решенията, които се вземат от съдебните органи. Тук имам предвид прокуратурата и съдебната система в нашата страна. Решението е взето от съдебната система и само в рамките на съдебната система може да бъде направено каквото и да било, свързано със законосъобразността на предварителното задържане, докато съдебното производство продължава. Вторият елемент, за който питате, е свързан със здравословното състояние на обвиняемото лице – Ива Михайлова. Нашата здравна система предоставя адекватно и съвременно здравеопазване на всеки гражданин."

Снимки: БТА

Муцунски подчерта още, че това е лице с двойно гражданство – човек, който има и македонско, и българско гражданство, както и всеки друг, който се сблъсква със здравословни проблеми, включително конкретното лице.

"Тъй като на предишни двустранни срещи този въпрос беше поставен от представители на българското правителство пред представители на македонското правителство, Република Северна Македония са предложили представители на здравните власти от вашата страна – медицински специалисти, които имат необходимите познания по конкретния въпрос – да посетят страната ни и добросъвестно да се уверят, че на обвиняемото лице се предоставя адекватно медицинско лечение."

Снимка: БНТ