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СЕМ сезира ЦИК за реч на омраза в предизборната кампания за президент и вицепрезидент

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сем сезира цик реч омраза предизборната кампания президент вицепрезидент
Снимка: БТА/Архив
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Съветът за електронни медии сезира ЦИК за реч на омразата, използвана от кандидат за вицепрезидент в предаването „Денят започва“ по БНТ на 2 октомври. Съветът посочва антисемитски, хомофобски и други обидни квалификации срещу малцинствени групи, институции и българския патриарх.

Централната избирателна комисия е установила нарушение на Изборния кодекс и е разпоредила съставянето на акт на кандидата.

Председателят на СЕМ Габриела Наплатанова представи две писма, получени от регулатора от ръководството на БНТ, в които обществената телевизия осъжда подобни изказвания и посочва, че ще предприеме конкретни мерки за спазване на добрия тон и изискванията, заложени в Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията. Членовете на регулатора изразиха подкрепа за усилията на обществените медии да въведат вътрешни правила за ограничаване на подобни прояви.

Наплатанова подчерта, че няма да се толерира реч на омразата в ефира на медиите. Тя обясни, че това е не само законово задължение, но и нейно лично убеждение. Председателят на СЕМ подкрепи възможността за прекъсване на участията на кандидати, които демонстрират непристойно поведение в медийни предавания.

Недопустимо е в условията на предизборна кампания да се злоупотребява с националния ефир и да се използва реч на омразата, каза Къдринка Къдринова.

Според Пролет Велкова случаят не е случаен, а преднамерен. Велкова каза, че разпространението на реч на омразата и дискриминационни изказвания трябва да бъде възпирано с всички възможни законни средства във всяка медия, особено в обществените. Тя отбеляза усилията на журналистите и медиите да осигурят спазването на добрия тон.

Според Галина Георгиева, за да бъдат ограничени подобни прояви в бъдеще, е необходима промяна в Изборния кодекс. Тя обясни, че приема писмата от ръководството на БНТ като призив за помощ и се съгласи с позицията на Велкова относно усилията на журналистите и медиите за спазване на добрия тон.

Симона Велева посочи, че изявленията на кандидата за вицепрезидент Атанас Стефанов са недопустими в ефира на обществената медия. Тя припомни, че свободата на изразяване не обхваща реч, която насажда омраза и противопоставя граждани въз основа на религиозни, етнически или други признаци. Според нея медиите могат и следва да прекъсват подобни изказвания.

Снимки: БТА/Архив

В хода на предизборната кампания СЕМ се самосезира и реагира на всички сигнали за реч на омразата и отново призовава за спазване на добрия тон и изискванията на Изборния кодекс и Закона за радиото и телевизията от страна на кандидатите за президент и вицепрезидент.

СЕМ се придържа към заложеното изискване за равнопоставен достъп до обществените медии на кандидатите в кампанията и подкрепя обществените медии да реагират редакционно и незабавно при враждебна и дискриминационна реч в живите предавания на БНТ и БНР. Изборното и медийното законодателство задължително трябва да се спазва във всички медии и всички форми на агитация.

#реч на омраза #СЕМ

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