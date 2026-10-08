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Водолази провериха състоянието на ударения от дрон танкер „Кайрос“ (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Няма пробойни по подводната част на корпуса на танкера, както и течове на гориво или смазочни материали

водолази провериха състоянието ударения дрон танкер bdquoкайросldquo закотвен бургас снимки
Снимка: Областна администрация - Бургас
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Водолази провериха състоянието на ударения от дрон танкер „Кайрос“, закотвен край Бургас. Проверката е извършена от доброволци на сдружение „Приятели на морето“ – Бургас със съдействието на Областната администрация и „Морска администрация“.

Водолазите са обследвали подводната част на корпуса, включително кърмата, където корабът е бил ударен от дрон.

До този момент подводен оглед на плавателния съд не беше извършван, поради което липсваше информация за състоянието на корпуса под водолинията. Всички действия по време на операцията са заснети и документирани. Предстои да бъде изготвен подробен доклад за резултатите от извършеното обследване.

„По време на огледа няма установени пробойни под водолинията. Няма и течове на горива или на смазочни материали. Над водолинията, на около метър и половина, има малка цепнатина на корпуса. Целият оглед е заснет с видеокамера, предстои изготвяне на подробен доклад, в който ще бъде изнесена пълната информация“, съобщи председателят на сдружение „Приятели на морето“ – Бургас Стоян Димитров.

Бургаските водолази, участвали в днешната операция, бяха разпределени в две групи. Първата направи инспекция на котвата, която се намира на дълбочина около 35 - 40 метра. Обследвана беше котвената верига с дължина от около 150 - 200 метра, лежаща на дъното. Огледът беше направен с цел да се установи дали системата е в добро състояние и дали не е компрометирана, тъй като корабът стои на мястото дълго време.

Втората група водолази е обследвала целия корпус, като специално внимание е обърнато на кърмовата част, където плавателният съд е бил ударен от дрон. Малко след инцидента „Кайрос“ беше успешно изтеглен от спасителни екипи и преместен на север. В момента танкерът е закотвен в Бургаския залив, където остава под наблюдение до вземането на решение за бъдещето му.

На място по време на цялата акция е присъствал заместник областният управител Веселин Анестиев. Той заяви, че подобни контролни проверки ще бъдат извършвани и занапред, докато казусът с плавателния съд не намери трайно решение.

Снимки: Областна администрация - Бургас

Областният управител Дико Диков и заместник областният управител Веселин Анестиев изразиха благодарност към сдружение „Приятели на морето – Бургас“ и екипажа на спасителен катер № 2 на „Морска администрация“ за съдействието, професионализма и отговорното отношение при извършването на акцията.

#закотвен #„Кайрос“ #състояние на ударения танкер #край Бургас #водолази

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