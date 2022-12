Везенков бе най-резултатен при загуба на Олимпиакос от шампиона в Евролигата

Мощна българска агитка подкрепи на живо най-добрият баскетболист в Евролигата този сезон Александър Везенков, но не успя да донесе късмет на българина и Олимпиакос при гостуването им на шампиона от миналия сезон в Евролигата Анадолу Ефес. В Истанбул гръцкият гранд отстъпи със 71:82.

Крилото на българския национален отбор отново бе най-сериозната заплаха на турците, като завърши като топ-реализатор за тима си с 18 точки. За 34 минути на терена той добави и по три борби и асистенции за коефициент 15 в мача.

