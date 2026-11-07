Виктор Уембаняма отново блести за Сан Антонио Спърс

Френският вундеркинд Виктор Уембаняма се отличи отново в петък вечер, а Сан Антонио Спърс спечечелиха у дома среку Сакраменто Кингс в мач за Купата на НБА.

Уембаняма отбеляза 30 точки за седмата поредна победа на своя тим от началото на сезона, този път със 124:109.

Сакраменто бе фаворит срещу предпоследния отбор в Западната конференция и оправда очакванията без да се поколебае, като дори имаше 24-точкова преднина в средата на четвъртата четвърт.

22-годишният център отбеляза 30 точки (10/18 от игра, 4/6 от тройки) и взе 14 борби за солиден дабъл-дабъл.

Въпреки леката контузия точно преди почивката – левият му глезен се изкълчи след контакт с Домантас Сабонис, французинът отново бе на висота. Отбелязвайки 12 поредни точки между края на първата и началото на втората четвърт, звездата на „шпорите“ бързо изведе отбора си напред за комфортната победа срещу по-слабия противник.

Миналогодишният финалист за Купата на НБА, Сан Антонио, си осигури втори успех за годината в състезанието, което се провежда успоредно с редовния сезон на НБА.

Със седем поредни победи, Уембаняма и неговите съотборници се изкачиха до третото място в класирането на Западната конференция. Първото място е на една ръка разстояние и със сигурност победа срещу Портланд в събота вечер ще доближи "шпорите" още повече до върха.