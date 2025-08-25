БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

"Вода газим, жадни ходим": Плевен на протест - докога?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази

Днес трябва да станат ясни новите места за спешни сондажи

Снимка: БТА
Слушай новината

Днес трябва да станат ясни новите места за спешни сондажи в Плевен. Това е една от мерките определена от Областния кризисен щаб за справянето с безводието в региона.

Вече няколко седмици хората в Плевенско имат вода по няколко часа сутрин и вечер. От местното ВиК оправдават водния режим с дългата лятна суша и остарялата водопреносна мрежа.

Вчера жители на града отново излязоха на протест заради водната криза. Настояха за конкретни и бързи действия от институциите за справяне с проблема. Протестиращите се събраха пред сградата на местното ВиК.

снимки: БТА

В знак на недоволство те хвърлиха празни бутилки и туби от вода по сградата на дружеството.

#Плевен #безводие #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
1
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
2
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява случаите с незаконни гонки в столицата
3
След репортаж на БНТ: Софийската районна прокуратура ще проверява...
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
4
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
5
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец
6
Задържаха шофьора на буса, превозвал нелегални мигранти в Лозенец

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
2
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
3
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
4
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало парасейлинг инструктор
5
Адвокатът на капитана от фаталния атракцион в Несебър: Не е имало...
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър
6
8-годишно дете е загинало след падане от парашут на плажа в Несебър

Още от: Регионални

СОС се събира на извънредно заседание
СОС се събира на извънредно заседание
Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия
Чете се за: 01:00 мин.
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Чете се за: 00:50 мин.
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
6613
Чете се за: 02:37 мин.
Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да следят за незаконни гонки
Чете се за: 04:10 мин.
Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация Прокуратурата пуснала на свобода 19-годишния, убил в катастрофа баща на три деца, защото нямало достатъчно информация
Чете се за: 03:50 мин.

Водещи новини

"Вода газим, жадни ходим": Плевен на протест - докога?
"Вода газим, жадни ходим": Плевен на протест - докога?
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Пожар унищожи кравеферма край Казанлък Пожар унищожи кравеферма край Казанлък
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия Над 3500 ученици се явяват на матура - този път по профилиращ предмет и по професия
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
СОС се събира на извънредно заседание СОС се събира на извънредно заседание
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Близки на изчезнали по време на войната украинци се събраха на...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Загинали и ранени при израелска атака срещу столицата на Йемен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Валежи и гръмотевици днес, затопляне и слънчево време през новата...
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Купуват 20 камери за контрол на скоростта в София, с които да...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ