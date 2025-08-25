"Вода газим, жадни ходим": Плевен на протест - докога?

Днес трябва да станат ясни новите места за спешни сондажи в Плевен. Това е една от мерките определена от Областния кризисен щаб за справянето с безводието в региона.

Вече няколко седмици хората в Плевенско имат вода по няколко часа сутрин и вечер. От местното ВиК оправдават водния режим с дългата лятна суша и остарялата водопреносна мрежа.

Вчера жители на града отново излязоха на протест заради водната криза. Настояха за конкретни и бързи действия от институциите за справяне с проблема. Протестиращите се събраха пред сградата на местното ВиК.

снимки: БТА

В знак на недоволство те хвърлиха празни бутилки и туби от вода по сградата на дружеството.