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Водачката в схемата Елена Рибакина продължава към четвъртфиналите на тенис турнира в Нинбо

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Спорт
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За следващата фаза на турнира в китайския град се класира и американката Ива Йович, която надигра италианката Жасмин Паолини

водачката схемата елена рибакина продължава четвъртфиналите тенис турнира нинбо
Снимка: БТА
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Поставената под номер 1 в схемата Елена Рибакина от Казахстан продължава към четвъртфиналите на тенис турнира в китайския град Нинбо WТА 500 с награден фонд от повече от 1,2 милиона долара.

Състезателката от Казахстан продължи сравнително леко напред, като водеше с 5:0 в първия сет срещу Полина Кудерметова от Узбекистан, когато съперничката й се отказа заради контузия. Така Рибакина, която е шампионка от миналата година и защитава титлата си, остана едва 33 минути на твърдия корт. В следващия кръг тя ще играе срещу полякинята Катаржина Кава, която донякъде изненадащо победи швейцарката Белинда Бенчич със 7:5, 6:2.

За следващата фаза на турнира в китайския град се класира и американката Ива Йович, която надигра италианката Жасмин Паолини с 6:4, 6:3. Йович ще срещне на четвъртфиналите рускинята Диана Шнайдер, която е финалистка на турнира в Нинбо през 2023 година, се наложи над Александра Еала от Филипините със 7:5, 6:4 за близо два часа на корта.

#тенис турнир в Нинбо 2026 #Елена Рибакина

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