Втора седмица на конфликта: Белият дом очаква да постигне целите си за 4–6 седмици

Конфликтът в Близкия изток навлиза във втората си седмица. На този фон от Белия дом заявиха, че очакват да постигнат целите си за 4 до 6 седмици.

Израелските военни съобщиха тази нощ, че са започнали нова вълна удари срещу инфраструктура в Иран. Експлозии отекнаха на едно от основните граждански летища в Техеран. Взривове са се чули и в Йерусалим, Дубай и Манама.

Иранският представител в ООН съобщи за над 1300 цивилни жертви и отхвърли външна намеса в избора на нов върховен лидер. Над 200 души са загинали при израелски удари срещу цели на Хизбула в Ливан. Съобщава се за 11 жертви в Израел. Ето какво още каза говорителката на Белия дом.