Йордан Минчев реализира победния кош за Шарлероа за Купата на ФИБА Европа

Точна стрелба на българския национал Йордан Минчев от наказателната линия донесе победата на белгийския Спиру Шарлероа при домакинството срещу азербайджанския Сабах с 82:81 (24:26, 25:16, 18:20, 15:19) в първа среща от група G на турнира за Купата на ФИБА Европа по баскетбол за мъже.

Минчев завърши с 3 точки и 8 борби за 19 минути на терена за домакините, като всичките му точки бяха от наказателната линия. При оставащи 16 секунди в мача и резултат 81:81 българинът бе фаулиран и се разписа при втория си опит за победното 82:81.

Двата състава изиграха оспорван двубой, в който гостите от Сабах водеха с 80:75 три минути преди финалната сирена.

Най-резултатен за победителите бе Коби Уилямс със 17 точки.

В следващия кръг от европейската надпревара, на 16 октомври, за Шарлероа предстои гостуване на шведския Норкьопинг Долфинс.

Националът Иван Алипиев и отборът на Антверп Джайънтс победиха румънския Констанца с 88:70 (31:16, 17:15, 25:18, 15:21) като гости в първия кръг от група С на турнира за Купата на ФИБА Европа.

