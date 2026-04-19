За първи път незрящите гласуваха с тактилна бюлетина у нас

Тактилна бюлетина – за първи път с такава гласуваха незрящите у нас. Това може да се случи в 400 секции в София, Пловдив и Благоевград.

Валя Петрова за първи път гласува самостоятелно в столицата. Запознава се с шаблона за незрящи, който се прикрепя към хартиената бюлетина.

Валя Петрова, гласоподавател: "Тайната на вота ми е уважена. Така съм наравно с всички граждани."

На тактилната бюлетина имената на партиите и коалициите са написани на Брайл, а квадратчетата с номерата се напипват. Начинът на закрепяне на шаблона към бюлетината обаче изненадва членовете на секционната избирателна комисия.

Когато всичко е готово, започва и същинското гласуване.

Мария Данова, зам.-председател на СИК: "Определено е нещо ново, но не мисля, че е предизвикателство. Всеки от комисията оказва помощ и правим каквото можем, за да улесним възможно най-много подаването на глас."

Гласуването зад паравана отнема по-малко от 2 минути.

Валя Петрова, гласоподавател: "Може би като проблем отчитам, че нямам обратна връзка, например представете си ако химикалът е спрял, аз няма да знам за това смятам, че в бъдеще е по-добре да се гласува с машини."

За да могат и незрящите да имат по-достоен и добър живот.