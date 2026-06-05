Заместник-градският прокурор: Категорично вината е на водачите на двата леки автомобила

Заместник-градският прокурор говори пред БНТ за катастрофата тази вечер на "Челопешко шосе" между два автомобила и автобус. По потвърдена информация има две жертви, не е имало спирачен път.

Единият автомобил се е врязъл в автобуса, дригият се е забил в спирка на градски транспорт.

Ангел Кънев, заместник-градски прокурор: „Имаме изключително тежко пътнотранспортно произшествие. Към този момент категорично вината е на водачите на двата леки автомобила. Водачът на автобуса от градския транспорт категорично не е виновен и е направил необходимото, за да предотврати ПТП-то. Скоростта на виновните водачи е била над 150 км/ч, като при единия тя е била толкова висока, че след удара е блъснал автобуса и го е изместил настрани.“

Към момента са потвърдени две жертви, има ранени. Предстои разследване, като са иззети ДНК проби и отпечатъци. Предстоят допълнителни огледи през светлата част на денонощието.

В момента текат разпити на свидетели, които са се возили в автобуса.