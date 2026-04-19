Започна приемането на протоколите на секционните избирателни комисии в София

Представители на 23 МИР и на 25 МИР пристигнаха в зала "Арена 8888" в София, започна приемането на протоколите на секционните избирателни комисии. Това каза председателят на 23-та Районна избирателна комисия Полина Витанова.

Първи дойдоха представители на СИК от 23 МИР, а по-късно и представители на СИК от 25 МИР започнаха да предават протоколите си.

В "Асикс Арена" протоколите си ще предават СИК от 24 МИР.

В София днес се гласува в общо 1654 секции в трите избирателни района. Избирателите в 23 МИР са общо 431 630, а броят мандати за разпределение е 19. В 24 МИР избирателите са общо 435 063. Те ще определят разпределението на 13 мандата. Избирателите в 25 МИР са 353 825, а мандатите за разпределение са 14.