БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Следвай на живо

ПОТОП ПО ЧЕРНОМОРИЕТО, ДЪЖД И СНЯГ В СТРАНАТА

Започва опис на щетите след водното бедствие в Елените

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:17 мин.
Запази

Тепърва ще се изяснява имало ли е нерегламентирано строителство в района

Започва опис на щетите след водното бедствие в Елените
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Днес се очаква да започне опис на щетите след водната стихия, която причини унищожително наводнение в курорта "Елените" и отне живота на трима души. На терен през цялата нощ останаха дежурни екипи, като над 100 са евакуираните жители и туристи. Равносметката - за кратко време са паднали над 230 литра на квадратен метър. Образували са се две приливни вълни, които са залели хотели и сгради.

Водната стихия в Елените помете всичко по пътя си. Коли, къщи, хотели и десетки автомобили бяха завлечени в морето, а хора бяха заклещени по етажите. Някои от тях се спасиха, като се качиха и на по-горните етажи, а впоследствие бяха изведени със специализирани автомобили и помощта на армията, полицията и жандармерията.

"Цяла вечер имаше дежурни екипи на терен. До късно извозваха пострадали хора. Последните пострадали пристигнаха в Свети Влас около 2:00 часа през нощта", обясни пред БНТ кметът на Свети Влас Иван Николов.

По думите му причината за бедствието е дълбокото дере край курортното селище. Все още не може да се говори за конкретен размер на щетите, но са за десетки милиони. Засегнати са хотелски комплекси, къщи, магазини. Кметът обясни, че заради очакваното лошо време са почистени всички дерета, за които се знае, че минава по-голямо количество вода.

"Там наистина нямаше щети. Но това, което се случи на Елените, е много вода и нямаше от къде да пробие".

Иванов обясни, че сградите край дерето са строени преди повече от 20 години. Тепърва ще се проверява дали в района е имало нерегламентирано строителство.

#опис #Елените #водно бедствие #щети #наводнения

Водещи новини

Започва опис на щетите след водното бедствие в Елените
Започва опис на щетите след водното бедствие в Елените
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Валежите продължават и в събота, но постепенно ще спират Валежите продължават и в събота, но постепенно ще спират
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема? 50 години битка за чиста вода в Брезник: Ще се стегнат ли "държавните мъже", за да решат проблема?
Чете се за: 07:32 мин.
У нас
Още два изтребителя F-16 пристигнаха в авиобаза "Граф...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Даниел Митов: Природата понякога наистина е безпощадна
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Хаос на АМ "Хемус": Километрични опашки, закъсали коли и...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Хамас готови за преговори по плана на Тръмп за мир
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ