БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Заради горещото време: Опасността от пожари в цялата страна е повишена

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
A+ A-
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Запази

Най-рисковите области са Хасково и Благоевград

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Почти цяла България е под знака на много висок индекс на пожароопасност, а в пет области е в сила жълт код за опасни горещини. Най-критичните летни дни обаче тепърва предстоят.

На фона на високите температури и риска от горски пожари усилията на терен са насочени не само към овладяването им, а преди всичко към това те да не възникнат. Как се води тази битка в две от най-рисковите области са Хасково и Благоевград.

Само една искра е достатъчна, за да изпепели декари гори и да застраши човешки животи. Затова битката започва още преди първия пламък. Доброволците от формирование „Тракия“ патрулират в най-рисковите райони в хасковско.

Петранка Кузманова, ръководител на Доброволно формирование „Тракия“: „Наблюденията ни са и с бинокъл, и с дрон. И ако видим ситуация сигнализираме на пожарната. Миналата седмица хванахме в едно от селата, следобед, имаше огън, възрастен човек на около 80 години си беше запалил съчките в двора."

Превенцията обаче изисква не само хора, но и техника. Когато достъпът е труден, всяка минута може да се окаже решаваща.

Петранка Кузманова, ръководител на Доброволно формирование „Тракия“: „Бяхме на пожар в Хрищение, Стара Загора преди два дни и там се наложи оборудването да се носи на гръб, тъй като не можем да стигнем с леките коли. Трябва високопроходим автомобил“.

В Разлог този проблем вече е решен. След опустошителния пожар в Пирин миналата година общината е инвестирала в по-добра подготовка.

Захари Беличинов, доброволец към Доброволно формирование към община Разлог: „Високо в планината, когато има пожар, колкото и човешка сила да има, колкото и лопати, тупалки и мотики и инвентар, ако не се полее с вода, може да остане огнището активно със седмици. Всички ние имаме огромно желание да работим и да се справяме с пожари, бедствия и аварии, но ако не сме оборудвани, това е безсмислено“.

От днес там е монтирана и система за ранно предупреждение.

Красимир Герчев, кмет на община Разлог: „Целта е когато имаме пожар, дали ще бъде от небрежност на хората или от гръмотевици, веднага да бъде съзряно в ранни етап, за да може всички тези оборудвания да се използват максимално рано и бързо, за да се реализира гасенето на пожара в най-ранната му фаза“.

И в Хасково, и в Разлог са категорични – колкото по-рано бъде открит едно огнище, толкова по-голям е шансът пожарът да бъде спрян преди да се превърне в бедствие.

#Доброволно формирование „Тракия“ #община Разлог #Хасково #Благоевград #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
1
Гледайте европейското първенство по плувни спортове по БНТ 3
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно (СНИМКИ)
2
ГДБОП разби лаборатория за фентанил, произвеждала до 10 кг дневно...
15-годишно момиче без книжка блъсна пешеходец в Слънчев бряг
3
15-годишно момиче без книжка блъсна пешеходец в Слънчев бряг
Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака своя момент и пребори Кайрат преди реванша
4
Сержиньо взриви "Герена“ в 92-ата минута, Левски дочака...
Леден душ в жегата: Втори ден столичният ж.к. "Младост" е без топла вода
5
Леден душ в жегата: Втори ден столичният ж.к. "Младост" е...
Навършват се 64 години от смъртта на поп иконата Мерилин Монро
6
Навършват се 64 години от смъртта на поп иконата Мерилин Монро

Най-четени

МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на бизнесмена от Банкя?
1
МВР издирва Симона Пейчева във връзка с разследването за смъртта на...
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса на Западнонилската треска, един развива тежко усложнение, засягащо мозъка
3
Тодор Кантарджиев: Ако 200 души са ухапани от комар, носещ вируса...
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
4
38-годишен мъж изчезна във водите на язовир „Доспат“
България посреща чудотворната икона на Света Богородица – "Хавайска"
5
България посреща чудотворната икона на Света Богородица –...
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино
6
УЕФА готви вот на недоверие срещу Джани Инфантино

Още от: Регионални

Акция на НАП: Над 600 нарушения са установени от началото на проверките
Акция на НАП: Над 600 нарушения са установени от началото на проверките
Акция на НАП: 2060 проверки и установени 622 нарушения от началото на инспекциите по заведенията досега Акция на НАП: 2060 проверки и установени 622 нарушения от началото на инспекциите по заведенията досега
Чете се за: 01:22 мин.
Състоянието на пътищата: От години в Монтанско се правят само частични ремонти Състоянието на пътищата: От години в Монтанско се правят само частични ремонти
Чете се за: 04:30 мин.
МВР - Благоевград с незабавна реакция след възникнал конфликт между младежи МВР - Благоевград с незабавна реакция след възникнал конфликт между младежи
Чете се за: 00:50 мин.
Чрез изкуствен интелект: Монтират високотехнологични кули за видеонаблюдение на пожари в Рила (СНИМКИ) Чрез изкуствен интелект: Монтират високотехнологични кули за видеонаблюдение на пожари в Рила (СНИМКИ)
Чете се за: 03:15 мин.
Нивото на Дунав: Екстремно ниски води в българския участък на реката Нивото на Дунав: Екстремно ниски води в българския участък на реката
Чете се за: 02:20 мин.

Водещи новини

Заседание на кабинета: Правителството ще обсъжда бюджет 2027
Заседание на кабинета: Правителството ще обсъжда бюджет 2027
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Акция на НАП: Над 600 нарушения са установени от началото на проверките Акция на НАП: Над 600 нарушения са установени от началото на проверките
Чете се за: 00:30 мин.
Регионални
Безводието на Дунав: Състоянието на атомните централи по реката Безводието на Дунав: Състоянието на атомните централи по реката
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от „Граф Игнатиево“ Прекратиха разследването за инцидента с двамата пилоти от „Граф Игнатиево“
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Войната с Иран: Възможна ли е сделка?
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Ниското ниво на река Дунав: Няма риск за работата на АЕЦ...
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Удар срещу фентанила: Разбитата лаборатория е снабдявала цялата...
Чете се за: 05:42 мин.
У нас
С близо 7% се е увеличило производството на ток от началото на...
Чете се за: 02:20 мин.
Политика
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ