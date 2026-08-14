Заради рекордно ниския Дунав: Унгария потапя два шлепа край АЕЦ „Пакш“

Очаква се унгарските власти да започнат по-късно днес потапянето на два шлепа, за да повишат нивото на река Дунав край АЕЦ „Пакш“, заяви днес премиерът Петер Мадяр, цитиран от Ройтерс.

В момента централата работи с около 25 на сто от капацитета си заради историческата суша и рекордно ниското ниво на река Дунав, от която атомната централа черпи вода за охлаждане.

Съседна Румъния спря последния си работещ реактор вчера, тъй като сушата това лято нанесе сериозни щети на производството на електроенергия, корабоплаването и общественото здраве в Европа. Сушата повдигна и въпроси в Унгария и Румъния за това как атомната енергетика да се адаптира към все по-екстремните климатични условия.

Унгарското правителство обяви в сряда, че ще изгради т.нар. дънна преграда - потопена конструкция, разположена напречно на речното дъно, която да регулира водния поток. Изграждането ѝ ще отнеме седмици.

Правителството също така съобщи, че два шлепа с дължина 80 метра ще бъдат потопени край атомната централа, за да повишат водното ниво в краткосрочен план и така да позволят на двете турбини на централата да продължат да работят, докато се изгражда прагът на речното дъно.

„Очаква се контролираното потапяне на шлеповете да започне в края на днешния следобед, за да се повиши нивото на водата в Дунав“, заяви Мадяр във видео, публикувано днес в социалната мрежа „Фейсбук“ (Facebook ) от Пакш.

Потапянето на шлеповете може да повиши нивото на водата с 20 сантиметра в краткосрочен план, като се очаква прагът на речното дъно да го повиши с до 1 метър.