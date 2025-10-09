БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
11
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2...
Чете се за: 01:55 мин.
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят...
Чете се за: 04:57 мин.
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се...
Чете се за: 02:20 мин.
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата...
Чете се за: 01:25 мин.
Държавата предлага помощ за справяне с проблема с боклука...
Чете се за: 03:20 мин.
Бургаската прокуратура започва проверка на разрешителните...
Чете се за: 02:15 мин.
"Това е велик ден за арабския свят": Израел и...
Чете се за: 06:15 мин.
Достъпът до Елените е отворен - без ток и вода...
Чете се за: 01:50 мин.
Силви Кирилов: Търсим финансов ресурс за повишаване на...
Чете се за: 03:22 мин.
Прокуратурата привика зам.-кмета на Столична община...
Чете се за: 01:15 мин.
Хамас и Израел подписаха първата фаза от примирието по...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Запази
заради въвеждане еврото предлагат декември януари почивни дни
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Правителството предстои да обяви 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. за почивни дни заради въвеждането на еврото. Това става ясно от проект на Решение на Министерския съвет, пуснат в правителствения портал за обсъждане.

Докладът за промяната е на финансовия министър Теменужка Петкова и е във връзка с въвеждането на еврото като официална парична единица на България от 1 януари 2026 г.

"В момента на прехода от старата към новата парична единица следва да бъдат извършени ключови дейности от практическата и техническа подготовка за въвеждане на еврото, описани в Националния план за въвеждане на еврото в България и Плана за действие към него, по настройване и обезпечаване на информационните, финансовите и други системи, така че те да функционират безпроблемно в условията на новата валутна среда", се посочва в мотивите.

Определянето на неприсъствени дните непосредствено преди и след датата на въвеждане на еврото (31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г.) е необходимо с цел да бъде осигурено достатъчно време за техническата пренастройка и обновяване на системите и за адаптирането на финансовия и нефинансов сектори.

"Това ще позволи минимизиране на оперативните рискове и ще гарантира гладкото и безпроблемно протичане на процеса по преминаването към еврото", допълва още финансовият министър.

Проектът за решение, с което двата дни да бъдат обявени за неприсъствени, е публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на финансите за срок от 30 дни. За изпълнението му не са необходими допълнителни бюджетни средства, уточняват вносителите.

#въвеждане на еврото #почивни дни #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
1
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на проверки в РДНСК - Бургас и Община Несебър
2
След разкритията за нередности в Елените: Полиция и прокуратура на...
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
3
Гледайте България - Турция на 11 октомври по БНТ 1 и БНТ 3
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на тежести
4
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на...
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
5
След потопа в Лозенец и Царево: Жителите очакват ремонти и помощ
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им
6
След потопа в Елените: Пускат отново собствениците до имотите им

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
4
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
Четвърта жертва на потопа в Елените
5
Четвърта жертва на потопа в Елените
Кога ще пуснат парното в София?
6
Кога ще пуснат парното в София?

Още от: България и еврото

От утре започват глоби за грешки в двойното обозначение на цени в левове и евро
От утре започват глоби за грешки в двойното обозначение на цени в левове и евро
Солени глоби за търговците, които не са обявили цените си и в евро Солени глоби за търговците, които не са обявили цените си и в евро
Чете се за: 03:22 мин.
Хората в Гълъбово получиха разяснения за въвеждането на еврото Хората в Гълъбово получиха разяснения за въвеждането на еврото
Чете се за: 02:15 мин.
На Димитровградския пазар: НАП хвана седем търговци в нарушения На Димитровградския пазар: НАП хвана седем търговци в нарушения
Чете се за: 01:32 мин.
Да не чакаме последния момент за обръщане на парите в евро, призова Илия Лингорски от БНБ Да не чакаме последния момент за обръщане на парите в евро, призова Илия Лингорски от БНБ
Чете се за: 01:32 мин.
Управителят на БНБ: С еврото България не губи, а печели суверенитет Управителят на БНБ: С еврото България не губи, а печели суверенитет
Чете се за: 00:55 мин.

Водещи новини

Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката към мир в Близкия Изток е постигната (ОБЗОР)
Сълзи от радост и надежда: Великият ден за арабския свят - крачката...
Чете се за: 04:57 мин.
По света
Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни Заради въвеждане на еврото: Предлагат 31 декември и 2 януари да са почивни дни
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово Задействаха BG-ALERT в Русенско: Превантивна евакуация се провежда в село Николово
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът Терзиев увери, че може да се справи сам (ОБЗОР) Властта подава ръка на София заради кризата с боклука, кметът Терзиев увери, че може да се справи сам (ОБЗОР)
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Унгарският писател Ласло Краснахоркай спечели Нобеловата награда за...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
ЕП отхвърли два вота на недоверие срещу Урсула фон дер Лайен
Чете се за: 01:02 мин.
По света
Пуснаха под домашен арест бизнесмен, свързан с подземната цигарена...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
В очакване на Нобеловия лауреат за мир
Чете се за: 03:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ