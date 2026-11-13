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Зидан: Трябва да спечелим следващия мач, Мбапе ще играе срещу Турция

Вяра Илиева от Вяра Илиева
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Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
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Зинедин Зидан записа първо поражение откакто пое френския национален отбор. "Сините" допуснаха загуба от Италия в предпоследния мач от груповата фаза в Лигата на нациите и отстъпи първото място, макар и двата отбора да имат в актива си по 10 точки.

зидан спечелим следващия мач мбапе играе турция
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Старши треньорът на френския национален отбор Зинедин Зидан сподели какви са причините за тежката загуба от Италия в Лигата на нациите с 1:3 и най-вече представянето на тима през второто полувреме. Домакините постигнаха първа домакинска победа над Франция от 1962 година насам.

Това беше и първата му загуба начело на "сините". Зидан заяви още, че не възнамерява да променя принципите си на игра.

"Вярно е, че започнахме много добре, имахме владение на топката и създадохме положения. След това се затруднихме през второто полувреме, особено в защита, това е моето обяснение“, каза Зидан.

Запитан липсвала ли е смелост в играта на французите, за разлика от италианците, той отговори:

"Не ни липсваше смелост, напротив, бяхме в играта. Но в защита бяхме по-малко ефективни. Разпаднахме се след почивката, загубихме самообладание, но това е част от нашия процес на обучение. Ще го анализираме. Ще се съсредоточим върху възстановяванет. Това е едно от нещата, върху които трябва да работим."

След поражението Франция вече не е начело в групата си, а домакинският мач срещу Турция в Бордо се очертава далеч по-важен от очакваното.

Италия и Франция делят първото място с по 10 точки. Италия оглавява таблицата благодарение на по-добрите показатели в директните двубои след победата с 3:1 в Милано и равенството 1:1 през октомври в Париж.

"Ще трябва да спечелим следващия си мач. Ще си починем, за да се подготвим добре, това е сигурно, но каквото и да се случи, трябва да спечелим този последен мач", каза Зидан.

Той добави, че планира да направи промени, но не уточни какви.

Според него "мачът с Италия и резултатът не променят нищо".

"Създадохме някои добри възможности, така че това е добре, но ни липсваше ефективност. Ударихме гредата два пъти, така стоят нещата... Имахме шансове. Моят анализ е, че не бяхме достатъчно добри без топката. Трябва да поправим това за следващия мач", коментира още Зидан.

Относно дали Килиан Мбапе ще играе в неделя, специалистът заяви:

"Надявам се, дори два пъти! Това беше планирано, той да почива днес и да играе в неделя. Така че се надявам да играе, да."

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# Зинедин Зидан

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