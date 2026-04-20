150 г. от Априлското въстание: Шествие в Панагюрище и образователна игра в София

България отбелязва днес 150 години от Априлското въстание. В цялата страна се провеждат чествания и възстановки - по повод годишнината от паметните събития през 1876 година.

Шествие премина днес през центъра на Панагюрище - градът център на историческите събития на въстанието.



Участниците се изкачиха до паметника на връх Маньово бърдо, където беше поставено знаме с надпис "Свобода или смърт". С мащабна програма община Панагюрище ще отбележи събитието с научна конференция, театрални постановки, концерти и поход по стъпките на въстаниците.

В столицата над 500 ученици се включиха в играта "По стъпките на героите" в Борисовата градина, която цели да задълбочи знанията им за паметните събития от 1876 година. Разделени на групи и ориентирайки се по карта, младежите обиколиха паметниците на Христо Ботев, Васил Левски, Георги Бенковски, Тодор Каблешков и Захари Стоянов.

Ирина Дакова - зам.-кмет по направление "Култура и туризъм" в СО: "Целта е да могат децата да научат през игри, преживяване през нашия град, по-динамичен, нещо с което по по-лесен начин да научат историята ни, да научат фактите ни и да опознаят града ни." Алекси Вълчевски: "Априлското въстание е важно, защото заради него Европа чува за зверствата на Османската империя и започват журналсити като Макгахан да пишат и света чува в каква ситуация е изпаднала България и им се притичва на помощ, затова трябва да помним Априлското въстание, защото хиляди хора са се жертвали за нашата свобода и трябва да ги помним с добро."

От 21.00 часа тази вечер по БНТ 1 гледайте специалното студио "Мечтата България – 150 години Априлска епопея" с водещ Бойко Василев и ко-водещи Марио Мишев и Иван Кънчев, приели българската история за своя кауза.