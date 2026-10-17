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20-годишният Ходар срази Медведев и ще спори за титлата в Шанхай

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Испанецът се наложи над Даниил Медведев.

Рафаел Ходар
Снимка: БГНЕС
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Пробивният сезон на Рафаел Ходар достигна нов връх в събота на турнира от сериите Мастърс 1000 в Шанхай. Испанецът се наложи над Даниил Медведев и се класира за първия си финал в надпревара от тази категория.

20-годишният тенисист неведнъж е показвал, че се справя отлично в най-важните моменти през впечатляващата за него 2026 година, а сега отново го направи на централния корт. Ходар демонстрира прецизна игра и победи шестия в световната ранглиста Медведев с 6:3, 6:4, записвайки втората си победа срещу съперник от топ 10.

„Това беше много труден мач. В първия сет всички геймове бяха много оспорвани, имаше точки за пробив и за него, и за мен. Много съм щастлив от начина, по който се справих във важните моменти от първия сет, както и от начина, по който сервирах и посрещах. Даниил е много труден съперник. Днес игра страхотно, така че трябваше да покажа най-доброто от себе си, за да го победя“, заяви Ходар в интервюто си на корта.

С успеха, постигнат за час и 44 минути, испанецът се превърна в най-младия финалист в историята на турнира в Шанхай. Освен това той е вторият най-млад тенисист, записал 20 победи в турнирите от сериите Мастърс 1000 в рамките на един сезон. Единственият преди него е Рафаел Надал, който през 2005 година постига 28 успеха в тези надпревари на 19-годишна възраст.

По-рано през годината Ходар спечели първата си титла на ниво АТР в Маракеш, а през август загуби финала на турнира от категория АТР 500 във Вашингтон. В неделя той ще се опита да подобри баланса си във финали на турнири от АТР тура до две победи от три мача. Негов съперник в Шанхай ще бъде сънародникът му Алехандро Давидович Фокина. Двамата ще оформят едва деветия изцяло испански финал в историята на сериите Мастърс 1000.

Ходар премина през сериозни изпитания по пътя си към финала в Шанхай. В първите си четири мача 20-годишният испанец трябваше да наваксва изоставане от един сет, за да достигне втория си полуфинал в турнир от сериите Мастърс 1000 след този в Монреал. Срещу Медведев, шампион в Шанхай през 2019 година, обаче той се нуждаеше само от два сета. Руснакът преследваше първата си титла от Мастърс 1000 след триумфа си в Рим през 2023 година.

Ходар завърши мача с 22 печеливши удара срещу 14 за Медведев. Испанецът умело разиграваше съперника си от единия до другия ъгъл на корта благодарение на прецизността и отличния си тайминг. След като пропиля преднина от пробив във втория сет, той бързо се съвзе и спечели три от последните четири гейма, за да си осигури място във финала.

Победата значително подобри и шансовете на Ходар за класиране на Финалите на АТР в Торино. Испанецът заема деветото място във временното подреждане за надпреварата, като на практика се намира на последната позиция за участие заради отсъствието на Яник Синер до края на 2026 година поради контузия в коляното.

Ходар има преднина от 279 точки пред десетия Алекс де Минор. При спечелване на титлата в неделя испанецът може да се изкачи до шестото място, изпреварвайки Медведев.

Отделно от това, победа във финала ще позволи на Ходар за първи път в кариерата си да влезе в топ 10 на световната ранглиста. В началото на годината той се намираше извън първите 100 в класацията.

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#тенис турнир в Шанхай 2026 #Рафаел Ходар #Даниил Медведев

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