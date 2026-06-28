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МОЩНИ ТРУСОВЕ ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА

33-ма души са спасени живи, хиляди все още са в неизвестност след земетресенията във Венецуела

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живот сред руините венецуела продължават пристигат спасителни екипи
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33-ма души са извадени живи изпод развалините във Венецуела досега - близо четири денонощия след опустошителните земетресения в страната, съобщава Ройтерс. Днес бяха спасени две 11-годишни момчета.

Спасителните екипи не се отказват и продължават да прииждат в най-засегнатия щат Ла Гуайра, въпреки изтичането на критичните за оцеляването първи 72 часа.

Чужденците, които участват в спасителните дейности, са вече повече от 1 600.

Потвърдена е гибелта на повече от 1 400 души.

По неофициални данни безследно изчезналите са десетки хиляди.

#спасени #Венецуела #земетресение

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