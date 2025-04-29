43-ма волейболисти бяха повикани в мъжкия национален отбор

Управителният съвет на БФ Волейбол утвърди списък от 43 състезатели, които са повикани в националния отбор за предстоящото лято. Причината за големия брой е фактът, че отново ще имаме А и Б тим. Сред поканените са и доста млади волейболисти, като някои ще бъдат използвани в различни състезания. На Б отбора треньор ще е Теодор Богданов.

Подготовката е съобразена с клубните ангажименти на състезателите. До 17 май всички трябва да са на линия. Разширеният състав за Лигата на нациите е 25 души, като всеки може да попадне в него.

Подготовката ще се води изцяло в Самоков.

Разширен състав - национален отбор А и Б:

Разпределители:

Антон Станчев (Локомотив Авиа)

Добромир Димитров (Нефтохимик 2010)

Любослав Телкийски (Берое 2016)

Рангел Витеков (Хебър)

Симеон Николов (Лонг Бийч, САЩ)

Стоил Палев (Левски София)

Диагонали:

Димитър Димитров (Монпелие, Франция)

Венислав Антов (Туркоан, Франция)

Християн Димитров (Сарлукс Сарок, Италия)

Стоян Димитров (Нефтохимик 2010)

Посрещачи:

Александър Николов (Кучине Лубе Чивитанова, Италия)

Апостол Боянов (Славия)

Аспарух Аспарухов (Кузбас Кемерово, Русия)

Владимир Гърков (Левски София)

Георги Татаров (Гротадзолина, Италия)

Денислав Бърдаров (Гротадзолина, Италия)

Денис Карягин (Фенербахче, Турция)

Калоян Вълчинов (Монтана)

Кристиян Алексов (Монтана)

Мартин Атанасов (Галатасарай, Турция)

Руси Желев (Берое 2016)

Светослав Иванов (Хиласедиджи, Азербайджан)

Самуил Вълчинов (Мачерата, Италия)

Теодор Каменов (Пирин Разлог)

Християн Великов (ЦСКА)

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов (Люблин, Полша)

Борис Начев (Черно море)

Ивайло Дамянов (Локомотив Авиа)

Илия Петков (Тулуза, Франция)

Лазар Бучков (Лонг Бийч, САЩ)

Кирил Колев (Локомотив Авиа)

Красимир Георгиев (Нефтохимик 2010)

Преслав Петков (Пирин Разлог)

Либера:

Мартин Божилов (ЦСКА)

Дамян Колев (Левски София)

Калоян Ботев (Монтана)

При нужда при мъжете могат да бъдат повикани националите при подрастващите:

Кристиан Титрийски, диагонал – Университет на Хавай (САЩ)

Александър Къндев, посрещач – Университет на Лонг Бийч (САЩ)

Жасмин Величков, посрещач – Берое 2016

Димитър Добрев, либеро - Левски София

Николай Николаев, център – Левски София

Томислав Русев, център – Люлин

Николай Иванов, посрещач – Добруджа 07.