БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Времето Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт Времето Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Управляващите обмислят увеличение на осигурителната...
Чете се за: 03:47 мин.
Причината за срива с тока на Иберийския полуостров не е...
Чете се за: 02:25 мин.
Прокуратурата прекратява разследването за нападението над...
Чете се за: 02:17 мин.
Оперният певец Богомил Спиров загина в катастрофа в...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

43-ма волейболисти бяха повикани в мъжкия национален отбор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Волейбол
Запази

Подготовката ще се води изцяло в Самоков.

Български национален отбор по волейбол за мъже
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Управителният съвет на БФ Волейбол утвърди списък от 43 състезатели, които са повикани в националния отбор за предстоящото лято. Причината за големия брой е фактът, че отново ще имаме А и Б тим. Сред поканените са и доста млади волейболисти, като някои ще бъдат използвани в различни състезания. На Б отбора треньор ще е Теодор Богданов.

Подготовката е съобразена с клубните ангажименти на състезателите. До 17 май всички трябва да са на линия. Разширеният състав за Лигата на нациите е 25 души, като всеки може да попадне в него.

Подготовката ще се води изцяло в Самоков.

Разширен състав - национален отбор А и Б:

Разпределители:

Антон Станчев (Локомотив Авиа)

Добромир Димитров (Нефтохимик 2010)

Любослав Телкийски (Берое 2016)

Рангел Витеков (Хебър)

Симеон Николов (Лонг Бийч, САЩ)

Стоил Палев (Левски София)

Диагонали:

Димитър Димитров (Монпелие, Франция)

Венислав Антов (Туркоан, Франция)

Християн Димитров (Сарлукс Сарок, Италия)

Стоян Димитров (Нефтохимик 2010)

Посрещачи:

Александър Николов (Кучине Лубе Чивитанова, Италия)

Апостол Боянов (Славия)

Аспарух Аспарухов (Кузбас Кемерово, Русия)

Владимир Гърков (Левски София)

Георги Татаров (Гротадзолина, Италия)

Денислав Бърдаров (Гротадзолина, Италия)

Денис Карягин (Фенербахче, Турция)

Калоян Вълчинов (Монтана)

Кристиян Алексов (Монтана)

Мартин Атанасов (Галатасарай, Турция)

Руси Желев (Берое 2016)

Светослав Иванов (Хиласедиджи, Азербайджан)

Самуил Вълчинов (Мачерата, Италия)

Теодор Каменов (Пирин Разлог)

Християн Великов (ЦСКА)

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов (Люблин, Полша)

Борис Начев (Черно море)

Ивайло Дамянов (Локомотив Авиа)

Илия Петков (Тулуза, Франция)

Лазар Бучков (Лонг Бийч, САЩ)

Кирил Колев (Локомотив Авиа)

Красимир Георгиев (Нефтохимик 2010)

Преслав Петков (Пирин Разлог)

Либера:

Мартин Божилов (ЦСКА)

Дамян Колев (Левски София)

Калоян Ботев (Монтана)

При нужда при мъжете могат да бъдат повикани националите при подрастващите:

Кристиан Титрийски, диагонал – Университет на Хавай (САЩ)

Александър Къндев, посрещач – Университет на Лонг Бийч (САЩ)

Жасмин Величков, посрещач – Берое 2016

Димитър Добрев, либеро - Левски София

Николай Николаев, център – Левски София

Томислав Русев, център – Люлин

Николай Иванов, посрещач – Добруджа 07.

Свързани статии:

Любомир Ганев: Ако всичко е по план, Бленджини остава селекционер на мъжете
Любомир Ганев: Ако всичко е по план, Бленджини остава селекционер на мъжете
Президентът на БФВ разкри и как ще протече подготовката на...
Чете се за: 01:50 мин.
#Български национален отбор по волейбол за мъже

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Оперният певец Богомил Спиров загина в катастрофа в центъра на София
1
Оперният певец Богомил Спиров загина в катастрофа в центъра на София
Хаос в Испания и Португалия заради срив в електропреносната мрежа
2
Хаос в Испания и Португалия заради срив в електропреносната мрежа
Борислав Сарафов: Прокуратурата ще е безкомпромисна към пияни и дрогирани шофьори
3
Борислав Сарафов: Прокуратурата ще е безкомпромисна към пияни и...
От екипа на БНТ в Испания: Страната е парализирана от срива на електропреносната мрежа
4
От екипа на БНТ в Испания: Страната е парализирана от срива на...
Милиони на тъмно в Испания и Португалия: Атмосферна аномалия или кибератака?
5
Милиони на тъмно в Испания и Португалия: Атмосферна аномалия или...
Високотехнологични дронове ще чистят морето край Поморие
6
Високотехнологични дронове ще чистят морето край Поморие

Най-четени

Силно земетресение е регистрирано в Мраморно море в Турция
1
Силно земетресение е регистрирано в Мраморно море в Турция
БНТ почита паметта на Диляна Грозданова
2
БНТ почита паметта на Диляна Грозданова
Почина легендарната журналистка на БНТ Даниела Кънева
3
Почина легендарната журналистка на БНТ Даниела Кънева
Оперният певец Богомил Спиров загина в катастрофа в центъра на София
4
Оперният певец Богомил Спиров загина в катастрофа в центъра на София
Лекарят на папата разказва за последните земни мигове на Светия отец
5
Лекарят на папата разказва за последните земни мигове на Светия отец
Путин предложи да спре инвазията в Украйна
6
Путин предложи да спре инвазията в Украйна

Още от: Национални отбори

Любомир Ганев: Ако всичко е по план, Бленджини остава селекционер на мъжете
Любомир Ганев: Ако всичко е по план, Бленджини остава селекционер на мъжете
Националките по волейбол до 16 г. научиха съперниците си за европейското в Албания и Косово Националките по волейбол до 16 г. научиха съперниците си за европейското в Албания и Косово
Чете се за: 01:00 мин.
Националите по волейбол до 16 г. попаднаха в тежка група за европейското първенство Националите по волейбол до 16 г. попаднаха в тежка група за европейското първенство
Чете се за: 01:05 мин.
Националите по волейбол до 16 г. също намериха място в Евроволей 2025 Националите по волейбол до 16 г. също намериха място в Евроволей 2025
Чете се за: 01:52 мин.
България се класира за европейското по волейбол за девойки до 16 г. България се класира за европейското по волейбол за девойки до 16 г.
Чете се за: 01:20 мин.
Българските националки до 16 г. повалиха домакините на евроквалификацията по волейбол в Литва Българските националки до 16 г. повалиха домакините на евроквалификацията по волейбол в Литва
Чете се за: 02:17 мин.

Водещи новини

Управляващите обмислят увеличение на осигурителната вноска за пенсии
Управляващите обмислят увеличение на осигурителната вноска за пенсии
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
Причината за срива с тока на Иберийския полуостров не е кибератака, заявиха властите Причината за срива с тока на Иберийския полуостров не е кибератака, заявиха властите
Чете се за: 02:25 мин.
По света
СОС потвърди отстраняването на Братоев като изпълнителен директор на "Метрополитен" СОС потвърди отстраняването на Братоев като изпълнителен директор на "Метрополитен"
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Започна "Поход на ангелите" в Скопие за жертвите на пожара в Кочани Започна "Поход на ангелите" в Скопие за жертвите на пожара в Кочани
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Премиерът Желязков представи на Коща постижения в областта на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Оперният певец Богомил Спиров загина в катастрофа в центъра на София
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Още 2 години затвор за Георги Семерджиев, карал с фалшива шофьорска...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите се събират на извънредно заседание на парламента
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ