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48 фиктивни хоспитализации за почти 20 хиляди евро: Прокуратурата в Благоевград разследва източване на НЗОК

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Лечебното заведение може да загуби основното си финансиране

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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48 фиктивни хоспитализации за почти 20 хиляди евро. Районната прокуратура в Благоевград разследва бившия управител на Белодробната болница и главната медицинска сестра за източване на Здравната каса за периода от 7 януари 2020-та до 25 януари 2021-ва година.

Междувременно лечебното заведение е изправено пред риск да загуби основното си финансиране, а спорът около бъдещето му се задълбочава с нови обвинения и кризи в управлението.

Според разследването зад схемата с фалшивите хоспитализации стоят бившият управител на болницата и главната медицинска сестра. Сегашният управител отказа да коментира казуса.

д-р Владимир Пандев, управител на Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Благоевград: „Нека да завърши цялото следствие, тогава ще направя личния си коментар."

Сигнал за незаконна дейност е подаден през май 2021-ва, след който Районната здравноосигурителна каса налага санкция на лечебното заведение.

Методи Байкушев, кмет на Благоевград: „Санкцията засяга трите най-важни клинични пътеки, по които болницата работи – пневмониите, гнойните белодробни заболявания и хроничната дихателна недостатъчност. Основанието е отчитане на дейност, която не е извършена."

Болницата обжалва заповедта, но Административният съд в Благоевград отхвърля жалбата. Последната дума е на Върховния административен съд, която се чака до края на октомври.

Методи Байкушев, кмет на Благоевград: „Ако решението остане в сила, болницата директно губи своя основен източник на приходи. И това представлява директен риск за нейното съществуване."

"Тука целия окръг блокираме, те това е целата работа."

"Близки съм имала тука и пълно е отделението."

От общината твърдят, че са научили за проблема преди дни.

Методи Байкушев, кмет на Благоевград: "Управителите на болницата не са уведомявали официално принципала, нито Общински съвет, нито общинска администрация."

д-р Владимир Пандев, управител на Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Благоевград: "Това е безобразие. С него сме коментирали тази тема по отношение предстоящото дело. Много е лошо, че е забравил всичко това."

Настоящият управител е с едномесечно предизвестие за освобождаване след скандал заради високи възнаграждения на PR-консултант. Според общината, вътрешен одит е установил влошаване на финансовото състояние на болницата по негово време. Твърдения, които Пандев категорично отхвърля.

д-р Владимир Пандев, управител на Специализираната болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Благоевград: "Те твърдят, че 63% от наличните средства на дружеството ги няма, което е безобразие, трябва да има и доказателствена част. Зад всичко това не прозира ли едно желание наистина тая болница да бъде унищожена. Разгледайте, най-хубавия терен в Благоевград е това."

Избраният от Общинския съвет наследник на Пандев отказва да подпише договора си. Така, докато тече разследването, лечебното заведение продължава да работи без да е ясно ще запази ли основното си финансиране.

#Белодробна болница Благоевград #източване на НЗОК #източване на пари #разследване

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