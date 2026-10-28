Административният съд във Варна потвърди временното отстраняване от длъжност на началника на общинска дирекция

Административният съд във Варна отхвърли жалбата на началника на общинската дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ Александър Драгнев срещу временното му отстраняване от длъжност, съобщиха от съда.

Заповедта за отстраняването му от поста е издадена в края на май тази година от кмета Благомир Коцев. Началникът на дирекцията беше отстранен от длъжността заради случилото се в местността Баба Алино, а срещу него беше образувано дисциплинарно производство.

Съдът приема жалбата на Драгнев за неоснователна и определя оспорената заповед като законосъобразна. Според съда тя е издадена от компетентен орган в предписаната от закона форма, при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон и неговата цел.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.