БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
Чете се за: 01:12 мин.
Два високоскоростни влака се сблъскаха в Испания –...
Чете се за: 00:32 мин.
36 държави ще се състезават на "Евровизия 2027"...
Чете се за: 10:15 мин.
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Чете се за: 02:32 мин.
Румен Радев за цените: Целта ни е да имаме същите...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът за палежа на "Старлинк":...
Чете се за: 06:07 мин.
Военният министър: Рисковете нарастват с всеки изминал...
Чете се за: 06:37 мин.
Нападение пред израелското посолство в Белград,...
Чете се за: 00:40 мин.
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра. *** Очаквайте извънредна емисия "По света и у нас"
В развитие

АФЕРАТА "БАБА АЛИНО"

Административният съд във Варна потвърди временното отстраняване от длъжност на началника на общинска дирекция

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Запази
административният съд варна потвърди временното отстраняване длъжност началника общинска дирекция
Слушай новината

Административният съд във Варна отхвърли жалбата на началника на общинската дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ Александър Драгнев срещу временното му отстраняване от длъжност, съобщиха от съда.

Заповедта за отстраняването му от поста е издадена в края на май тази година от кмета Благомир Коцев. Началникът на дирекцията беше отстранен от длъжността заради случилото се в местността Баба Алино, а срещу него беше образувано дисциплинарно производство.

Съдът приема жалбата на Драгнев за неоснователна и определя оспорената заповед като законосъобразна. Според съда тя е издадена от компетентен орган в предписаната от закона форма, при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон и неговата цел.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

#общинска дирекция #Административен съд - Варна #случаят "Баба Алино" #Баба Алино

Водещи новини

Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Два високоскоростни влака се сблъскаха в Испания – най-малко 30 души са загинали Два високоскоростни влака се сблъскаха в Испания – най-малко 30 души са загинали
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Трагедията на пътя Русе – София: Прокуратурата във Велико Търново разследва причините за катастрофата Трагедията на пътя Русе – София: Прокуратурата във Велико Търново разследва причините за катастрофата
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
От утре започва поетапно пускане на парното в София От утре започва поетапно пускане на парното в София
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Румен Радев за цените: Целта ни е да имаме същите надценки, каквито...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Палежите на "Старлинк": Сблъсък между управляващи и опозиция
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Без ясен победител на изборите в Израел – силите на двата...
Чете се за: 03:37 мин.
По света
36 държави ще се състезават на "Евровизия 2027" в Бургас
Чете се за: 10:15 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ