Административният съд във Варна потвърди временното отстраняване от длъжност на началника на общинска дирекция
Административният съд във Варна отхвърли жалбата на началника на общинската дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ Александър Драгнев срещу временното му отстраняване от длъжност, съобщиха от съда.
- Директорът на общинската дирекция по сигурността във Варна е временно отстранен заради случая „Баба Алино“
Заповедта за отстраняването му от поста е издадена в края на май тази година от кмета Благомир Коцев. Началникът на дирекцията беше отстранен от длъжността заради случилото се в местността Баба Алино, а срещу него беше образувано дисциплинарно производство.
Съдът приема жалбата на Драгнев за неоснователна и определя оспорената заповед като законосъобразна. Според съда тя е издадена от компетентен орган в предписаната от закона форма, при спазване на административнопроизводствените правила и в съответствие с материалния закон и неговата цел.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.