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Алехандро Давидович Фокина спечели най-значимата титла в кариерата си, след като триумфира в Шанхай

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Спорт
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Испанецът победи Рафаел Ходар с 1:6, 7:6(5), 6:4 във финала на турнира от сериите Мастърс 1000.

Алехандро Давидович Фокина спечели най-значимата титла в кариерата си, след като триумфира в Шанхай
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Алехандро Давидович Фокина спечели най-значимата титла в кариерата си, след като победи сънародника си Рафаел Ходар с 1:6, 7:6(5), 6:4 във финала на тенис турнира Мастърс 1000 в Шанхай.

Това бе седмица на обрати за Давидович Фокина. Испанецът спаси мачпойнт срещу Франсис Тиафо в третия кръг, след което направи обрати след сет изоставане срещу Хуберт Хуркач и Александър Зверев по пътя към финала. Давидович Фокина бе изправен пред същото срещу Ходар, тъй като губеше със сет и пробив при 1:6, 2:3.

Той обаче намери сили за още един обрат и след два часа и 28 минути триумфира с титлата.

С победата си, постигната за два часа и 28 минути, Давидович Фокина спечели третия си и най-значим трофей от ATP тура. След като загуби първите си пет финала на това ниво – включително единствения си предишен мач за титла от сериите „Мастърс 1000“ (в Монте Карло през 2022 г.) – сега той е в серия от три поредни победи, след като по-рано тази година триумфира в Майорка и Чънду.

„Разбира се, много съм благодарен за екипа, който имам. Те ме подкрепят всеки ден в продължение на много години, а тази година, разбира се, беше трудна. Не само отсъствах два месеца, но пропуснах и още няколко турнира през годината заради контузии. Така че не беше лесно", сподели Давидович Фокина.

След спечелването на титлата на Мастърса в Шанхай, Алехандро Давидович Фокина се изкачи с 13 позиции и вече заема 13-о място в световната ранглиста на ATP. Това класиране изравнява най-доброто постижение в кариерата му до момента. Благодарение на спечелените точки от трофея в Китай, испанецът вече има актив от 2880.

#"Мастърс 1000" в Шанхай #АТР Мастърс 1000 в Шанхай 2026 #Рафаел Ходар #Алехандро Давидович Фокина

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