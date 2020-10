Атака с нож в Ница, има жертви

Нападение с нож във френския град Ница, по всяка вероятност терористично нападение.

Двама души са убити и няколко са ранени. Нападателят е заловен от полицията.

Нападението е станало в района на църквата "Нотр Дам" в центъра на средиземноморския град.

Вътрешният министър на Франция Жералд Дарманен свика кризисна среща в министерството.

Атаката става на фона на антифренски протести в мюсюлмански страни, след като Париж защити правото си да показва карикатури на пророка Мохамед.

#France: “A woman has reportedly been beheaded inside the #NotreDame church in #Nice



pic.twitter.com/JoBM5ZVDfG