DARA и "Bangaranga" са категоричният избор на журито и публиката

България, DARA и "Bangaranga" са победителите в 70-ото издание на песенния конкурс "Евровизия 2026".

"О, Боже мой!", не скри емоциите си DARA на сцената при получаване на кристална статуетка. "Догодина Евровизия идва в София и трябва да се подготвим! Благодаря на всички, които ме подкрепиха! Това е голяма победа не само за мен, но и за България."

DARA посвети наградата на феновете си и по повод навършването на 10 години от както е на голямата сцена.

Националните журита на 4 държави дадоха своя максимален брой точки, именно на България. Малта, Австралия, Дания, Литва, дадоха по 12 точки на "Bangaranga" и DARA, които водеха в класирането през по-голямата част от времето. DARA е и абсолютният фаворит на публиката.

Жури от утвърдени професионалисти от различни възрасти оценяваше изпълненията на втория полуфинал и финала. Председател на авторитетното жури беше композиторът Стефан Димитров, а членове Красимир Гюлмезов, Крисия Тодорова (Крисия), Йоанна Драгнева, Мария Мутафчиева (Мери Бойс Бенд), водещият на централна емисия новини "По света и у нас" по БНТ и автор на текстове на песни Костадин Филипов. Най-младият член на националното жури на страната ни на юбилейното издание на песенния конкурс стана Валерия Войкова (VAL).

Според регламента на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) те гласуваха за всички участващи държави, без България, на втория полуфинал и на финала тази вечер.