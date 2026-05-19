БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ще спечели ли Рене Карабаш "Букър", връчват...
Чете се за: 02:00 мин.
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на...
Чете се за: 04:37 мин.
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за...
Чете се за: 03:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

DARA НА "ЕВРОВИЗИЯ 2026"

DARA и "Bangaranga" са категоричният избор на журито и публиката

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:50 мин.
Запази

България спечели "Евровизия 2026"

dara bangaranga категоричният избор журито публиката
Слушай новината

България, DARA и "Bangaranga" са победителите в 70-ото издание на песенния конкурс "Евровизия 2026".

"О, Боже мой!", не скри емоциите си DARA на сцената при получаване на кристална статуетка. "Догодина Евровизия идва в София и трябва да се подготвим! Благодаря на всички, които ме подкрепиха! Това е голяма победа не само за мен, но и за България."

DARA посвети наградата на феновете си и по повод навършването на 10 години от както е на голямата сцена.

Националните журита на 4 държави дадоха своя максимален брой точки, именно на България. Малта, Австралия, Дания, Литва, дадоха по 12 точки на "Bangaranga" и DARA, които водеха в класирането през по-голямата част от времето. DARA е и абсолютният фаворит на публиката.

Жури от утвърдени професионалисти от различни възрасти оценяваше изпълненията на втория полуфинал и финала. Председател на авторитетното жури беше композиторът Стефан Димитров, а членове Красимир Гюлмезов, Крисия Тодорова (Крисия), Йоанна Драгнева, Мария Мутафчиева (Мери Бойс Бенд), водещият на централна емисия новини "По света и у нас" по БНТ и автор на текстове на песни Костадин Филипов. Най-младият член на националното жури на страната ни на юбилейното издание на песенния конкурс стана Валерия Войкова (VAL).

Според регламента на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU) те гласуваха за всички участващи държави, без България, на втория полуфинал и на финала тази вечер.

#национално жури #за подкрепа на DARA #DARA #"Евровизия 2026"

Водещи новини

БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на София
БНТ и Столичната община с BANGARANGA PARTY в центъра на София
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Гълъб Донев пред НСТС: Целим единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие Гълъб Донев пред НСТС: Целим единство за разумни управленски решения с високо обществено доверие
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно Васил Терзиев: София не само ще бъде готова за "Евровизия" 2027, но и ще се справи чудесно
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Два големи горски пожара бушуват в Южна Калифорния (СНИМКИ) Два големи горски пожара бушуват в Южна Калифорния (СНИМКИ)
Чете се за: 01:40 мин.
По света
Абитуриентски балове 2026: "Пътна полиция" затяга...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Километрично задръстване в Кресненското дефиле
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Заради дипломатически усилия: Тръмп отмени планираната атака срещу...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
„БНТ представя“ оперния певец Никола Гюзелев с филма...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ