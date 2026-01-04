БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
УДАРИ СРЕЩУ ВЕНЕЦУЕЛА

Белият дом и Държавният депертамент с абстрактни мемета за операцията във Венецуела

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Особен детайл около американската операция във Венецуела - серия от мемета бяха публикувани в профилите на държавните институции във Вашингтон.

От Държавния департамент качиха колаж, който показва Доналд Тръмп, Марко Рубио и съветници, придружен от надпис "не си играйте игрички с президента Тръмп" и "той е човек на действието".

От Белия дом пък се спряха на снимка на президента, представяща го в светлината на екшън герой, на която пише "Да си намериш майстора".

В профила си в "Трут сошъл" Доналд Тръмп публикува видео, в което Николас Мадуро го подканва да дойде и да го залови. Самият Тръмп е изобразен като орел, който в крайна сметка залавя венецуелския лидер.

