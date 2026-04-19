БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Близо 16% е избирателната активност в обалст Смолян към 11 часа

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
Запази
Близо 16% е избирателната активност в обалст Смолян към 11 часа
Снимка: Величка Петкова
Слушай новината

Висока избирателна активност регистрира Районната избирателна комисия в Смолян. Към 11 часа правото си на глас са упражнили 15,84 на сто от избирателите. Най-активни са били хората в община Баните, от 3058 избиратели са гласували 693 или 22,66%, следва община Рудозем - там към 11 часа са гласували 1745 души или 21,44 на сто.

Близо 19% са гласувалите и в общините Чепеларе, Златоград и Мадан. Най-пасивни до 11 часа са били жителите на областния град Смолян, гласували са 3560 избиратели или 11,18 на сто.

Един сигнал разглежда в момента РИК-Смолян. Той е за машина в Смолян, която разпечатвала сгрешени бюлетини.

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ