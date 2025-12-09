Блокираният танкер: Пети ден "Кайрос" е във водите край Ахтопол

Пети ден танкерът “Кайрос” остава блокиран край бреговете на Ахтопол. До момента по въздух са евакуирани 7 от 10-членния екипаж на плавателния съд. Спасителната операция се проведе от Военноморските сили с вертолет „Пантер“.

Вертолетът “Пантер” на Военноморските сили се отзовава веднага на сигнала за бедстващи моряци в района на Ахтопол. Спасителите са спуснати с лебедка до борда на танкера. Първо са евакуирани трима от членовете на екипажа, на следващия ден – още четирима.

Кап. Димо Тюфекчиев, борден спасител в авиобаза “Чайка”: „Моряците бяха в сравнително добро физическо състояние и нямаше някой с тежки наранявания, и бяха адекватни, просто бяха много уплашени и изпълняваха всичко, което им кажа долу, за да може евакуацията да се случи без проблеми и без някакви опасни ситуации.“

Спасителят се е спуснал до борда на танкера от 40 метра височина. Корабът е бил в стабилно състояние, но е имало опасност заради бурното море.

Кап. Георги Тонев, пилот в авиобаза “Чайка”: „Това усложнява изпълнението на операцията. Също така – ниска облачност, вълнение около 3-4 бала. Това също създаваше флуктуация на плавателния съд, но колегите са професионалисти и успяха да се справят.“

Планирането на спасителната операция е отнело малко време, като основната задача е била безопасността на екипажите и моряците.

Кап. II ранг Николай Колев, командир на Морска вертолетна авиобаза “Чайка”: „Нашата задача беше да осигурим доставка на храна, медикаменти и комуникационни средства. Също така и на гориво и генератор, с който да бъде подпомогнат екипажът на танкера.“

Екипажите от авиобаза “Чайка” имат достатъчно опит при изпълнението на подобни трудни операции.

Кап. Димо Тюфекчиев, борден спасител авиобаза “Чайка”: „Тренираме ги постоянно. Тренираме и денем, и нощем и няма място за страх. За нас е рутинна задача.“

Все още не са направени финансови разчети колко ще струва операцията по евакуацията на моряците.

Контраадмирал Кирил Михайлов, командир на Военноморските сили: „Когато се касае за спасяване на човешки живот над море, тези действия са безплатни. Никой не заплаща за спасяването на своя живот.“

От военния флот уточниха, че от началото на годината са унищожили два надводни дрона в района на Черно море, които вече са били поразени, но все пак са представлявали опасност за търговското корабоплаване.