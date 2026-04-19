БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

Бойко Борисов: Масов провал на машините, това мога да кажа

Гласува лидерът на политическата партия ГЕРБ. По отношение на протичането на изборния ден той коментира: Масов провал на машините, това мога да кажа“, заяви той. По думите му в места, за които политическата сила е предупреждавала, се наблюдават проблеми:

Бойко Борисов, лидер на политическа партия ГЕРБ: „Където ние ги предупредихме, че батериите бъркат избора, сега се получава ситуация, в която частна фирма с частни техници обикаля и „пипа“ машините. Това е факт.“

Коментарите му по изборния процес бяха насочени към проблемите с машинното гласуване.

Бойко Борисов, лидер на политическа партия ГЕРБ: „Не, не ги гледам резултатите, защото досега бях в централата. Масов провал на машините, това мога да кажа“.

По думите му в места, за които политическата сила е предупреждавала, се наблюдават проблеми. Той обаче отказа да навлиза в подробности относно участниците в процеса или възможни манипулации. На въпрос за доказателства той посочи институционални сигнали:

Бойко Борисов, лидер на политическа партия ГЕРБ: „Нашите РИК-ове, ЦИК-ове и всички останали звънят и казват какво е положението.“

В същото време подчерта, че изборът е в ръцете на гражданите. Политикът допълни, че проблемите с машинното гласуване са били обсъждани и от други участници в политическия процес. В заключение той беше попитан дали е проблем липсата на сериозен дебат за външната политика по време на кампанията, включително по теми като Западните Балкани.

„Ние участвахме навсякъде, където ни бяха поканени. Ако има лидерски дебат, ще участваме“, заяви той.

По отношение на липсата на широк обществен дебат по определени въпроси той отговори:

Бойко Борисов, лидер на политическа партия ГЕРБ: „Не се коментира, защото когато се зададат такива въпроси при ГЕРБ, реакцията е ясна - пълна подкрепа за Украйна.“

#партия Герб #Бойко Борисов гласува #парламентарни избори 2026

