За световното първенство по ръгби часът на истината наближава!

Франция - любезният домакин на мъжеството, джентълменството и интелигентната игра е готова за още по-здрави и зрелищни битки!

Всички те НА ЖИВО по БНТ 3!

Време е за четвъртфиналните двубои на най-продължителнто спортно събитие в световен мащаб!

Уелс или Аржентина

В първия четвъртфинал един срещу друг се изправят отборите на Уелс и Аржентина. Очаква ни една чудовищна битка между две различни ръгби философии, в която има много неизвестни, но и неустоимо очарование.

Дотук в турнира "Трите пера" са напълно безгрешни и са с актив от 4 победи от 4 мача, като оглавиха подреждането в група "С", където бяха още отборите на Фиджи, Австралия, Португалия и Грузия.

В същото време аржентинците започнаха надпреварата с поражение от Англия, но впоследствие записаха три поредни победи, включително срещу коравите тимове на Самоа и Япония, и осем години по-късно отново са в елиминациите на световното първенство.

Затова не пропускайте срещата Уелс - Аржентина - събота (14 октомври) от 17:50 ч.!

Ирландия или Нова Зеландия

Ръгби феновете по цял свят от месеци мечтаеха за сблъсък Ирландия и Нова Зеландия по време на световното първенство и той вече е факт.

Това е среща между два суперотбора, фаворити за титлата и то още във фазата на четвъртфиналите.

Ирландците до този момент напълно оправдават ролята си основен претендент за световната титла и лидер в световната ранглиста, като "детелините" спечелиха група "В" с перфектен актив от 4 победи в 4 мача, един от които беше срещу действащия планетарен първенец Южна Африка.

Нова Зеландия стартира със загуба от домакина Франция в мача на откриването, но след това момчетата на Иън Фостър записаха три поредни успеха и продължават да мечтаят за четвърта световна титла.

Отменете всичките си ангажименти, защото на всяка цена трябва да гледате Ирландия - Нова Зеландия - събота (14 октомври) от 22:00 ч.!

