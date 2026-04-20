ЦИК с междинни резултати при 41,20% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
15085
Чете се за: 00:37 мин.
Снимка: Десислава Кулелиева
Слушай новината
Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.
При обработени 41,20% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:
"Прогресивна България" – 44,43%
ПП-ДБ – 14,85%
ГЕРБ-СДС – 12,66%
"Възраждане" – 4,69%
ДПС – 4,47%
МЕЧ – 3,39%
"Величие" – 3,34%
"Сияние" – 3,25%
"БСП – Обединена левица" – 2,98%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 1,21%
"Има такъв народ" – 0,80%