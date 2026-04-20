ЦИК с първи резултати, при 22,25% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?
Снимка: Десислава Кулелиева
Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.
При обработени 22,25% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:
"Прогресивна България" – 44,24%
ПП-ДБ – 15,41%
ГЕРБ-СДС – 12,45%
"Възраждане" – 4,84%
ДПС – 4,09%
"Величие" – 3,5%
МЕЧ – 3,47%
"Сияние" – 3,24%
"БСП – Обединена левица" – 2,98%
"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,99%
"Има такъв народ" – 0,84%