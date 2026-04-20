ЦИК с първи резултати, при 22,25% обработени протоколи: Кои партии влизат в парламента?

Централната избирателна комисия започна да публикува междинните резултати от изборите за народни представители, проведени на 19 април.

При обработени 22,25% протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии резултатите са:

"Прогресивна България" – 44,24%

ПП-ДБ – 15,41%

ГЕРБ-СДС – 12,45%

"Възраждане" – 4,84%

ДПС – 4,09%

"Величие" – 3,5%

МЕЧ – 3,47%

"Сияние" – 3,24%

"БСП – Обединена левица" – 2,98%

"Алианс за права и свободи - АПС" – 0,99%

"Има такъв народ" – 0,84%





