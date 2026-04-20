Краткотрайни следобедни валежи и гръмотевици в понеделник

Денят ще започне с предимно слънчево време, но още преди обяд от запад на изток ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен, преди обяд от юг-югозапад, около обяд ще се ориентира от северозапад и ще се усили, най-късно в Източна България. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, в София – около 5°.Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, по Черноморието – между 15° и 18°, в София – около 20°.

По Черноморието преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, след обяд и временно силен вятър от юг-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, над 2000 метра от сняг. В отделни райони, главно в планините в източната половина от страната, валежите ще са придружени и с гръмотевици. Ще духа умерен, след обяд и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 4°.

Във вторник и сряда ще има значителна облачност и валежи, на повече места и повече по количество в Южна и Източна България. В планините над 1500 метра ще вали сняг. Вятърът ще е до умерен със северна компонента, с него дневните температури ще се понижат значително, в сряда минималните ще бъдат между 4° и 9°, а максималните – между 10° и 15°.

През следващите дни ще има променлива облачност, в четвъртък на отделни места все още е възможно да превали слаб дъжд, а в петък вероятността за валежи е малка. След временно отслабване и стихване, вятърът от северозапад отново ще се усили. Минималните температури ще се понижат, а дневните ще се повишават бавно.