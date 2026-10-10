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Даниил Медведев и Оже-Алиасим продължават напред в Шанхай след обрати

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Спорт
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Руснакът и канадецът преодоляха сериозни изпитания в три сета, докато Тейлър Фриц и Иржи Лехечка си осигуриха място в третия кръг

Даниил Медведев и Оже-Алиасим продължават напред в Шанхай след обрати
Снимка: БГНЕС
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Даниил Медведев и Феликс Оже-Алиасим преодоляха трудни препятствия и се класираха за третия кръг на турнира от сериите "Мастърс“ в Шанхай с награден фонд 9,4 милиона долара. Двамата поставени тенисисти трябваше да наваксват изоставане от един сет, но показаха характер и намериха пътя към победата.

Поставеният под номер 5 Даниил Медведев победи германеца Ян-Ленард Щруф с 4:6, 6:4, 6:3, след като започна двубоя колебливо и допусна ранен пробив, който се оказа решаващ за изхода на първата част.

Във втория сет руснакът стабилизира играта си от основната линия и постепенно започна да намира отговор на агресивния стил на 36-годишния си съперник. Медведев дочака своя момент в заключителната фаза на сета, когато проби подаването на Щруф и изравни резултата.

В решителната трета част бившият номер 1 в света пое инициативата и реализира ключов пробив за 4:2. До края той не позволи на германеца да достигне до възможност за връщане на пробива и затвори срещата в своя полза.

В следващия кръг Медведев ще се изправи срещу победителя от двубоя между аржентинеца Томас Мартин Ечевери и чеха Далибор Свърчина.

Още по-драматичен беше успехът на Феликс Оже-Алиасим. Канадецът, поставен под номер 4 в основната схема, се наложи над аржентинеца Уго Карабели с 4:6, 7:6 (7:1), 7:5 след близо три часа игра.

Оже-Алиасим загуби първия сет, но успя да се задържи в мача и демонстрира стабилност в тайбрека на втората част, който спечели категорично със 7:1 точки.

В третия сет канадецът отново трябваше да положи сериозни усилия, преди да стигне до решаващото предимство и да приключи двубоя след 2 часа и 57 минути на корта.

Това беше 26-ата победа за Оже-Алиасим в последните му 40 срещи. Успехът идва след разочароващото му отпадане още в първия кръг от Карен Хачанов на предишния турнир, в който участва.

За разлика от Медведев и Оже-Алиасим, американецът Тейлър Фриц премина през втория кръг без загубен сет, след като победи италианеца Матео Арналди със 7:5, 6:4.

Първата част премина равностойно, като Арналди не позволи на съперника си да стигне до точка за пробив до 11-ия гейм. Именно тогава Фриц намери пролука в защитата на италианеца и направи решаващата крачка към спечелването на сета.

Във втората част Арналди успя да върне един пробив и продължи да оказва съпротива. В десетия гейм той отрази три мачбола, но американецът все пак успя да довърши започнатото и да си осигури участие в следващата фаза.

Иржи Лехечка също намери място сред участниците в третия кръг. Чехът се справи с португалеца Нуно Боржеш след 6:3, 3:6, 6:3 и се присъедини към останалите победители от деня.

Така надпреварата в Шанхай продължава с участието на водещите поставени тенисисти, като двубоите от третия кръг обещават нови сериозни изпитания в битката за титлата от престижния турнир.

#"Мастърс 1000" в Шанхай #Даниил Медведев #Феликс Оже-Алиасим

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