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Древноегипетският шедьовър „Тондо на двамата братя“ ще бъде изложен за първи път в чужбина

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Снимка: Снимката е илюстративна
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Египет представи реставрираното „Тондо на двамата братя“ - един от най-забележителните запазени образци на древногипетската портретна живопис от римския период, след изпълнението на египетско-италиански съвместен проект за консервация, съобщи в. „Ал Ахрам“.

Шедьовърът на погребалото изкуство от II век сл. Хр. , който е част от колекцията на Египетския музей на площад „Тахрир“ в Кайро, ще напусне за първи път страната, за да бъде изложен в музея „Ара Пачис“ в Рим като част от изложбата „Силата на портрета: Египет и Рим – лицата на Фаюм“. Тя ще продължи от 5 ноември 2026 г. до 2 май 2027 г., отбелязва изданието.

Експозицията е първият случай, при който Египет предоставя фаюмски портрети от музейните си колекции за изложба в чужбина. В италианската столица ще бъдат представени творби от Египетския музей на площад „Тахрир“, музея „Ком Аушим“ и музея в Хургада, като „Тондо на двамата братя“ е сред акцентите в египетското участие.

Произведението представлява кръгъл дървен панел с диаметър приблизително 62 сантиметра и дебелина под един сантиметър. Изработено с редкия вид живописна техника енкаустика, при която пигментите се смесват с разтопен восък, то изобразява двама млади мъже, стоящи един до друг. Необичайната кръгла форма, големите размери и изобразяването на две фигури в една композиция го отличават от повечето запазени фаюмски портрети.

Създадени в Египет през римската епоха, фаюмските портрети са сред най-впечатляващите запазени изображения на личности от античния свят. Рисувани предимно върху тънки дървени панели, те са били поставяни върху лицата на покойниците в мумификационните тъкани, съчетавайки египетските погребални традиции с художествени влияния от гръко-римския свят.

Дървената основа и изписаната повърхност на тондото са крехки, а наред с това дървената плоскост е била силно увредена от дървоядни насекоми, вероятно термити, в миналото. Повредите са довели до отделяне на фрагменти от изображението, част от които са поставени на неправилни места при предишни реставрации.

За да се справят с тези проблеми, специалистите са укрепили крехките зони с боя около повредените участъци и са използвали лек кит с цвят, съответстващ на дървото, за стабилизиране на уязвимите места. Екипът е обработил кухините под хлътналите участъци и е подсилил разместените фрагменти, преди да ги върне на правилните места с помощта на дискретни подпори от балсово дърво.

#древногипетска портретна живопис #Тондо на двамата братя #Египетски музей #Египет

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