Екипажът на "Артемис II": След 10 дни в Космоса (СНИМКИ)

Мисията "Артемис II" на НАСА постави началото на нова ера в космическите изследвания.

След завръщането си екипажът – американците Кристина Кох, Виктор Глоувър и Рийд Уайзман, заедно с канадеца Джереми Хансен, бяха приветствани топло по време на събитие във военновъздушната база Елингтън в Хюстън.

Четиримата астронавти от "Артемис II" на борда на капсулата "Орион" кацнаха в Тихия океан близо до Сан Диего, както беше планирано, в 17.07 ч. източно време в петък (3.07 ч. в събота българско време). След приводняването екипи от специалисти от НАСА и Министерството на отбраната на САЩ помогнаха на астронавтите да излязат от капсулата и ги откараха с хеликоптер до специален кораб.

Капсулата "Орион" и четиричленният екипаж на мисията "Артемис II" прекараха близо 10 дни в Космоса – първото пътуване на хора до Луната и обратно от повече от половин век насам.

