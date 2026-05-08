Емоционално предаване на властта в МТСП, Ефремова: Социалната система не е място за политически експерименти

Емоционално премина предаването на властта в Министерството на труда и социалната политика. Със сълзи на очи вече бившият министър на труда и социалната политика Хасан Адемов пожела на настоящия - Наталия Ефремова да бъде "скачач на висок скок, за да може да преодолее тази висока летва". Тя отвърна, че това е голямо предизвикателство и ще се опита да "скочи" високо заедно с екипа си. Ефремова подчерта, че социалната система не е място за политически експерименти.

Хасан Адемов, бивш министър на труда и социалната политика: Министерството на труда и социалната политика като част от служебното правителство имаше две задачи – едната много нетипична, много популярна за нашето министерство, но очевидно оттук нататък това ще бъде една от водещите политики, а именно възможността да помогнем в борбата за честни, прозрачни и справедливи избори. Втората задача, която бяхме си поставили, е с възможностите на удължителния бюджет, с възможностите на европейската солидарност да подпомогнем най-уязвимите граждани. Това бяха двете групи задачи и аз благодаря на целия екип на Министерството на труда и социалната политика за това, че успяхме, както напоследък популярно се казва – да вдигнем високо летвата и аз се надявам, че оттук нататък г-жа Наталия Ефремова да бъде скачач на висок скок, за да може да преодолее тази висока летва.

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Няма по-голямо предизвикателство от това д-р Едемов да ви качи летвата и аз да се опитам да скоча. Със сигурност ще мога да скоча само с вас, сама няма да успея, но вие сте най-добрите и го знаете много добре. И аз се вълнувам, защото много години работя в тази сграда, работя заедно с всички, познавам напрактика всяко звено, всяка дирекция, всеки екип. Успях да надградя във времето доста знания, които ще се опитам и да ги приложа в практиката. Мога да кажа със сигурност, че това, което научих е социалната система не е място за политически експерименти и ще бъде управлявана заедно с екипа ми по най-добрия начин, така че хората , които най-много се нуждаят от подкрепа – да я получават. Да е фокусирана подкрепа, да е за тези, които имат нужда. Това е в най-общ план. Също така ще се опитам да правя включваща политика. Наскоро ми подариха една книга и там се казва защо нациите се провалят и там най-краткото резюме от тази книга е, че когато няма включваща политика, която ангажира интересът на всички заинтересовани страни – нациите не могат да просперират. Така че това ще е новият елемент и развитието оттук насетне, което означава да подкрепям и социалният диалог, така че хората да получават достойни доходи и да могат да се развиват напред за една по-добра и прогресивна България. Отговорен човек съм, основната ми експертиза е свързана с управлението на европейски фондове. Там отчетността е една от главните задачи. Така че когато сформирам моя екип, ще го представя, както и приоритетите си."