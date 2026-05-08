Народното събрание избра Румен Радев за министър-председател
"Мяра": Бързото приемане на бюджета и...
Румен Радев пред НС: Нямаме илюзии за кризите и...
НА ЖИВО: Кабинетът "Радев" полага клетва в...
Румен Радев: Ще направим детайлен анализ на финансовото...
Гледайте първия етап от Джиро д'Италия на живо по БНТ 3
КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ"

"Мяра": Бързото приемане на бюджета и ограничаването на ръста на цените са основните очаквания към новата власт

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
63% от българите смятат, че последните избори са били по-честни от предходните, показва още изследването

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Очакванията на българите към новата власт са най-бързо да се приеме бюджет, това показва независимо социологическо изследване на "Мяра", проведено между 4 и 7 май сред 800 пълнолетни българи.

На второ място анкетираните поставят опита да се ограничи ръстът на цените. На трето място се очаква да започне ревизия на предишния политически модел.

Следват съдебната реформа, борбата с олигархията, борбата със социалните неравенства, по-строг контрол на държавните разходи, избор на Висш съдебен съвет, предотвратяване на последиците от военните конфликти и обезпечаване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

63% от българите смятат, че последните избори са били по-честни от предходните, показва още изследването. 17 на сто ги намират за същите по отношение на честността, а 8,3 на сто – за по-нечестни. Останалите не могат да отговорят.

#очаквания на гражданите #социологическа агенция "Мяра" #проучване "Мяра" #Бюджет 2026 #ръст на цените

