"Мяра": Бързото приемане на бюджета и ограничаването на ръста на цените са основните очаквания към новата власт

Очакванията на българите към новата власт са най-бързо да се приеме бюджет, това показва независимо социологическо изследване на "Мяра", проведено между 4 и 7 май сред 800 пълнолетни българи.

На второ място анкетираните поставят опита да се ограничи ръстът на цените. На трето място се очаква да започне ревизия на предишния политически модел.

Следват съдебната реформа, борбата с олигархията, борбата със социалните неравенства, по-строг контрол на държавните разходи, избор на Висш съдебен съвет, предотвратяване на последиците от военните конфликти и обезпечаване на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

63% от българите смятат, че последните избори са били по-честни от предходните, показва още изследването. 17 на сто ги намират за същите по отношение на честността, а 8,3 на сто – за по-нечестни. Останалите не могат да отговорят.