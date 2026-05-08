КАБИНЕТЪТ "РАДЕВ"

Президентът Илияна Йотова: Очакваме бързи резултати от новото правителство

Новото правителство трябва да започне работа с бързи и решителни действия и реални резултати. Това каза президентът Илияна Йотова след като кабинетът на Румен Радев положи клетва пред народните представители. Тя пожела успех на новото правителство.

„Ние, българските граждани, очакваме бързи резултати. Очакваме да бъдат изпълнени не просто предизборните обещания, а и това, което чухме от вече премиера, председателя на Р. България, господин Радев.“

По отношение на първите политически стъпки тя посочи, че не е наблюдавала оспорване на представената управленска програма.

„Аз няма да правя оценка на това, което чух в пленарна зала, защото всяка една парламентарна група е суверенна и сама е решила какви да бъдат посланията днес от Народното събрание. Но няма как да не направи впечатление, че в нито едно от изказванията, и на опозицията най-вече, нямаше оспорване на програмата, която представи господин Радев. Това са най-важните приоритети, които стоят пред България и пред българските граждани за решаване. Ще се започне с бюджета за 2026 година и най-важното, което чух аз – още в понеделник ще бъдат внесени пакет от закони, свързани с намаляване на цените, с ограничаване на инфлацията и първият закон за реформата в съдебната система.“

На въпрос за състава на кабинета и евентуални рискове тя отговори, че не вижда такива.

„Аз не смятам, че са рискови. Смятам, че има много подводни камъни, които тепърва ще заварят в различни министерства, които са от години“, каза тя.

По думите ѝ новите министри трябва да направят анализ на наследеното състояние.

„Работата си трябва да започне с един много сериозен анализ на това какво заварват, за да се предприемат освен дългосрочните и краткосрочни мерки. Познавам една немалка част от вече министрите на Р. България. Работила съм с тях и смятам, че имат професионалния багаж и куража да управляват“, каза тя.

По отношение на политическата конфигурация тя коментира, че участниците не трябва да се разглеждат през партийни квоти.

„Аз не смятам, че те са влезли в правителството като представители на ИТН. Преценена е тяхната експертиза“, посочи тя.

На въпрос какво очаква от новия кабинет, тя беше категорична:

„Очаквам бързи, решителни действия. Това очаквам“, заяви тя и каза, че няма резерви към министрите.

Тя коментира и решението на парламента да отхвърли предложения на опозицията, като не изрази притеснение. По думите ѝ по-важно е законодателството да създава еднакви правила за всички.

„За нас е по-важно закони, които да слагат еднакви правила за всички. А когато има такива закони и еднакви правила, този, който трябва да отговаря пред държавата и пред българския народ, естествено ще отговаря“, заключи тя.

#кабинетът "Радев" #52-рото Народно събрание #президентът Илияна Йотова #гласуване

